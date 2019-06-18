"Лебедине озеро" з Христиною Шишпор: стало відомо про цінний розіграш

25 червня в Національній опері України відбудеться легендарний балет "Лебедине озеро". На сцені – знаменита прима Христина Шишпор. Кожен бажаючий придбати квитки може не тільки долучитися до високого мистецтва, а й отримати цінний приз.

Кожен, хто купить квиток на "Лебедине озеро" в касах Національної опери або на сайті Kontramarka.ua, автоматично стане учасником розіграшу та отримає шанс виграти дорогоцінний браслет від Etoile jewellers.

Це продовження красивої історії взаємин між Крістіною Шишпор і бутиком-ательє вишуканих прикрас Etoile jewellers, яке почалася з виходу прими в кольє за 12 мільйонів гривень в легендарному балеті "Віденський вальс".

ВАЖЛИВО: кожен квиток буде пронумерований, тому не прощайтеся з ним після вистави. Переможець розіграшу зможе забрати свій приз в бутіку Etoile jewellers з рук самої Христини Шишпор!

До речі, в цей вечір на сцені буде виблискувати не тільки знаменита прима, а й інші зірки балету. На роль злого Ротбарта запрошений прем'єр Будапештської опери Євген Лагунов, відомий в балетному світі своєю технікою, майстерністю і легкістю.

Також в постановці бере участь народний артист України, соліст балету Національної опери України, запрошений артист American Ballet Theatre і Wiener Staatsoper (Віденської державної опери) Денис Недак, який буде танцювати партії принца Зігфріда.

Початок події 25 червня в 19.00 в Національній опері України.

Не пропустіть. Можливо, удача посміхнеться саме вам!

Умови акції:

Придбайте квиток на спектакль "Лебедине озеро" 25.06 http://bit.ly/2ManbsQ - і ви автоматично стаєте участником розіграшу вишуканого срібного браслета від ETOILE jewellers.

Приз переможцю вручить в салоні ETOILE особисто Христина Шишпор! Умова тільки одна – квиток на балет!

У розіграші беруть участь всі квитки на виставу "Лебедине озеро" 25.06, куплені на сайті kontramarka.ua і в касах Оперного театру.

Уважно! Щоб отримати приз, потрібно буде пред'явити квиток. Так що зберігайте квитки після вистави! Розіграш відбудеться 26.06 за допомогою сервісу Random.org. Результати будуть оголошені на сторінках в соцмережах Христини Шишпор.

ВАЖЛИВО! У разі, якщо переможець не вийде на зв'язок протягом 5-ти днів або не зможе пред'явити свій квиток, приз дістанеться наступній людині в списку. Вам обов'язково пощастить!

* Під подарунком мається на увазі покупка за 1 грн.

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