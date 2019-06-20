Лайма Вайкуле в серпні привезе до Одеси фестиваль LAIMA RENDEZVOUS

Найекстравагантніша і неповторна артистка сучасності Лайма Вайкуле з 8 по 10 серпня проведе в Одесі міжнародний фестиваль LAIMA RENDEZVOUS ODESSA. Вперше за п'ять років існування проекту він розширить свої горизонти і вийде за рамки Латвії.

Організатори обіцяють, що на одній сцені разом з господинею свята, яка стане ще й режисером триденного марафону виступить більше 30 виконавців з України, ближнього і далекого зарубіжжя: Тіна

Кароль, Ірина Білик, ALEKSEEV, KAZKA, Tomas N'evergreen, Вахтанг Кікабідзе, NK, Арсен Мірзоян, Нані Брігвадзе, "Лепріконси", "Воплі Відоплясова", Diana Brescan, беz обмеження і багато інших. будуть

артисти з Латвії і навіть секретні гості, імена яких стануть відомі тільки в день фестивалю.

У минулому році, виступаючи в Літньому театрі "Морвокзал" в Одесі, Лайма Вайкуле, вражена дивовижною атмосферою одеського музичного свята і масштабами сцени, шепнула за вечерею організаторам: "Я давно хочу зробити свій фестиваль в Одесі. Але мої ідеї – поки тільки в моїй голові ". І ось уже в цьому році багаторічна мрія Лайми стане реальністю. "Я обожнюю Одесу, повітря, людей, море ... Багато років я мріяла зробити тут свій фестиваль, а й подумати не могла, що моя ідея реалізується. Я дуже хвилююся і обіцяю, що ми привеземо до Одеси найкраще. Вийдемо за межі реальності ", - обіцяє Лайма.

Двері фестивалю відкриються 8 серпня в 19.00. Музичний марафон розпочнеться з великого гала-концерту кращих гостей фестивалю. Щовечора на сцені - нові зіркові ведучі і несподівані творчі тандеми. 9 серпня в 19.00 - другий день марафону буде складатися з двох відділень.

Перше – творчий вечір господині "Рандеву". У півторагодинну виступі - нова програма "Прибалтійській королеви". Відомі і улюблені не одним поколінням пісні – "Я вийшла на Пікаділлі",

"Вернісаж", "Ще не вечір". Але будуть і сюрпризи: Одеса стане першою слухачкою нових творінь артистки. Гостроти і пікантності додасть найвідоміший танцювальний колектив країни, улюблений балет Лайми - Freedom, який прикрашає її наймасштабніші і важливі концерти.

Друге відділення присвячено дуетів і кавер-версіями на кращі хіти Лайми. На фестивалі LAIMA RENDEZVOUS в Латвії склалася традиція дивувати слухачів музичними колабораціями. "Морвокзал" в Одесі теж готується до інтригуючим тандемів. Переспіває чи ALEKSEEV "Чарлі"?

Тіна Кароль "Скрипаль на даху"? Запише чи Нані Брегвадзе дует з групою KAZKA на пісню Вайкуле? Головна інтрига в тому, що відповіді на ці питання поки не знає навіть сама Лайма. Буде дуже жарко, жваво і несподівано!

10 серпня в 19.00 - фінальний день фестивалю LAIMA RENDEZVOUS ODESSA.

Він пройде в атмосфері музики і гумору. Глядачі зустрінуться з IMPROV-шоу, Валерія Жидкова, Лігою СМІХУ, "Маски-шоу". Крім сольних номерів, будуть мініатюри-пародії на зіркових гостей, в яких вони, звичайно, теж візьмуть участь.

Закриття фестивалю плавно перетече в afterparty. Ви матимете чудову можливість всю ніч слухати хорошу музику, дивитися на зірки, а світанок зустріти на березі моря в компанії улюблених

артистів.

Але і це ще не все. LAIMA RENDEZVOUS ODESSA – це не тільки музика! Гурмани зможуть оцінити гастрономічні витребеньки одеської та латвійської кухні, а шопоголіки - модний річний Мерч від самої Лайми. А поки тата і мами будуть насолоджуватися приємною атмосферою фестивалю, діти зможуть

вибрати заняття до душі в дитячому містечку на території "Морського вокзалу".

Нагадаємо, Літній театр "Морвокзал" в цьому році стартував 23 травня. У минулому році фест відкривався концертом Вєрки Сердючки. За 45 днів роботи фестивалю пройшло 34 концерту, які відвідали 100 тисяч

гостей. У нинішньому році організатори ставлять перед собою ще більш амбітні завдання і впевнені, що число глядачів збільшиться до 500 тисяч.

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