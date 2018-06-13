Куди піти в Києві 16-17 червня

За що ми любимо літо – так це за величезну кількість варіантів, як провести вихідні. Хочеш – на пляж до озера, хочеш на пікнік в парк, хочеш – на фестиваль просто неба до самого ранку. А вже столичне життя щовікенду вирує з потрійною силою. Нова підбірка цікавих заходів Києва від ufest.in.ua і obozrevatel.com – уже у цій статті.

Киянам і гостям столиці вже встигло полюбитись нове Співоче поле за неймовірною краси композиції із квітів. У цю п’ятницю парк відкриває нову літню виставку квітів під назвою "Світ велетнів". На відвідувачів чекають неймовірні гігантські інсталяції різноманітних предметів, що могли б належати гігантській людині: від величезної палітри з фарбами і взуття до губної помади вище людського зросту. Навіть солодощі величезних розмірів! Також до ваших послуг великий мотузковий парк, тюбинг (влітку!), кінотеатр від відкритим небом і дитячі атракціони.

Коли: відкриття 15 червня о 12:00. Часи роботи в період з 16.06 по 15.07 з 9:00 до 21:00 без вихідних.

Де: Київ, вул. Лаврська, 33 Нове Співоче поле

Скільки: 25-50 грн

Всім, хто обожнює романтику і швидкість, гарну музику і добру компанію, чесні змагання і безкінечний драйв – вам сюди. У програмі Moto Open Fest 2018 аквабайк квест, квадро тест-драйв, змагання з вейкбордінгу, автомодельного та інших видів спорту, благодійна фотовиставка і конкурс краси. Музичний настрій створюватимуть Kozak System, Машина Времени, Дай Дарогу, White, Гражданин Топинамбур і ще безліч талановитих виконавців.

Коли: 16 - 17 червня 2018, початок о 10:00.

Де: Київ, парк Дружби народів Спортивно-розважальний комплекс X-Park

Скільки: безкоштовно.

Гості цього фестивалю отримають величезну кількість корисної туристичної інформації – починаючи з цікавих і маловідомих куточків столиці і закінчуючи річками України, по яких можна сплавлятися. Мандрівники зі стажем поділяться секретами вдалого планування подорожей, розкажуть як можна взяти участь у авто-квестах. Також у програмі заходу ярмарок майстрів народної творчості, конкурси, цінні подарунки, виступ гурту "Нові люди" і фаєр-шоу.

Коли: 16 червня 2018, початок о 14:00.

Де: Київ, Дніпровська набережна, 7

Скільки: безкоштовно.

Це ще один захід на підтримку українських виробників, українського стилю і майстерності. На гостей чекає величезне різноманіття товарів – від одягу і взуття до солодощів та національних страв, а також дегустації і розваги. Великий вибір майстер-класів дасть змогу проявити себе у всіх можливих напрямках – у кулінарії, пошитті одягу, хендмейді. Для найменших відвідувачів свята теж знайдуться цікаві заняття.

Коли: 16 - 17 червня 2018, час проведення 11:00 - 20:00

Де: Київ, вул. Лаврська, 7 Галерея "Лавра"

Скільки: безкоштовно.

Якщо ви давно мріяли поселити у себе вдома пухнастого м’явкучого друга, кращої нагоди годі й шукати. На Кото Суботі ви познайомитесь із врятованими з вулиці котиками та зможете забрати із собою того, який найбільше припав до душі. Усі пухнастики вакциновані та стерилізовані, викупані, перевірені на грибок, імунодефіцит та лейкоз, мають вет. паспорти та мікрочіпи, контактні, активні і дуже мріють про нову родину.

Коли: 16 червня, 12:00

Де: Київ, вул. Дмитрівська 39 Центр Адопції Кото-Ярмарок

Скільки: благодійний внесок.

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