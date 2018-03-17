Курс вебінарів Online Media Guru (OMG): storytelling

Із 21 березня по 17 квітня 2018 року відбудеться навчальний онлайн-лекторій, присвячений сторітеллінгу в медіа - Online Media Guru: storytelling.

Захід організовує MastersHub спільно з Освітнім Порталом ТМ.

Тематики лекторію: storytelling в соціальних мережах / рекламі / PR / журналістиці; створення текстів, що продаються; створення контенту / копірайтинг; smm / контент-маркетинг.

Іноземними лекторами цього разу будуть гуру світових медіа:

1. Mark Challinor - комерційний директор Trinity Mirror (Великобританія). Входить до складу ради директорів The International News Media Association (INMA). Працював із Daily Mirror, Daily Post, Liverpool Echo і The Telegraph.

2. Brian Hallett - професор в IE Business School, професійний фотограф та іміджмейкер. Він створює ефективні та захоплюючі Brand stories для Cartier, Mastercard, Hugo boss, Coca cola, Mcdonald's, Max factor, Espn, Patek phillipe, Hyundai, BMW, Pantene і Wella.

Також свої лекції прочитають CEO компаній та головні редактори українських топ медіа, а саме: Радіо Свобода, AIN.UA, журнал "Cosmopolitan", Huawei Consumer Business Group, L'oreal Ukraine, Mary Kay та ін.

Учасники отримають корисні знання і навички:

1) Як створювати професійний контент для медіа;

2) Які існують інструменти аналітики та ефективної дистрибуції контенту;

3) Як створювати ефективні brand-stories.

4) Як розповідати історії, писати есе та сценарії так, щоб усім захотілося дочитати їх до кінця.

По завершенню лекторію слухачі зможуть отримати дипломи, які підтвердять отримані ними навички та знання.

Детальна інформація про курс - http://mastershub.com.ua/page2335582.html

Сторінка у Facebook - https://www.facebook.com/MastersHubUA/

Реєстрація та квитки - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlrJF5bAznoVcoEvxL81w82sANZ0_fms4p5dd-_q7ZxOsQ7A/viewform