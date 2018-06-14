Куди піти з дітьми у Києві 16-17 червня

Вигуляти кохане чадо на свіжому повітрі у вихідні – святий обов’язок всіх люблячих батьків. А якщо батьки прагнуть не лише розважити дитину, а й самим не померти з нудьги на дитячому майданчику, вони читають підбірки від ufest.in.ua та obozrevatel . com. Сьогодні у нас 5 цікавих ідей, куди піти з дітьми у Києві на вихідні.

Нещодавно у Києві стартувала програма антилекторію першого інтерактивного “Парку корупції" у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка, втілений антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI). На 700-х квадратних метрів зосереджено безліч інтерактивів, унікальних артефактів та воркшопів з експертами у сфері протидії корупції. Також діють кінопокази і спеціальна дитяча програма. Для наймолодших учасників у ці вихідні там проведуть екскурсію англійською мовою, ігрове розслідування, розкажуть казки про корупцію, організують лего-сторітелінг та багато інших цікавостей.

Коли: 16-17 червня 2018

Де: Київ, вул. Тимірязєвська, 1 Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка

Скільки: безкоштовно.

Вік: 6+ років.

Чудовий спосіб дітлахам весело і цікаво провести час із татами. Програма буде цікавою обом – квести, майстер-класи з приготування бургерів, змагання на звання найсильнішого, така улюблена усіма хлопчиками (дорослими і малими) битва водяними пістолетами та безліч інших небанальних розваг. Такий день батька надовго запам’ятається усім його учасникам.

Коли: 17 червня, 11:00-18:00

Де: Київ, вул. Героїв Сталінграду 10Д Гольф Центр Київ

Скільки: безкоштовно.

Вік: 0-100 років.

Починаючи з цієї суботи, щовихідних з 11:00 до 18:00 на ВДНГ на локації "Kacheli" будуть відбуватись події під назвою "Сім'Я Фест": Разом - круто! Це проект освітнього та активного сімейного дозвілля на відкритому просторі, що допоможе кожній родини налагодити стосунки і навчитись відпочивати разом без гаджетів та конфліктів. Програмою заплановано проведення тематичних днів різних країн, соціальні проекти, різноманітні тренінги і семінари на корисні та важливі теми.

Коли: 16 червня 2018 - 30 вересня 2018, щосуботи та щонеділі.

Де: Київ, проспект Академіка Глушкова, 1 простір KACHELI

Скільки: вхід на територію простору KACHELI - 40 грн\день, або за абонементами.

Вік: 6+

У ці вихідні у художній галереї "PinchukArtCentre" вже не вперше пройдуть безкоштовні заняття для найменших шанувальників мистецтва. У суботу малечі будуть розповідати про воду і її використання в мистецтві, а також про роботи, представлені у центрі. А в неділю юних відвідувачів познайомлять із фантазіями художників щодо переміщень людини у просторі та їх уявленнями про майбутнє.

Коли: 16 червня 2018 о 12:00, 17 червня 2018 о 12:15, 15:00 та 17:00.

Де: Київ , вул. Велика Васильківська/Басейна, 1/3-2 Художня галерея "PinchukArtCentre"

Скільки: безкоштовно.

Вік: 4+

Це масштабний захід для всієї родини, до програми якого увійшли безліч розважальних та освітніх активностей. Для дітей заплановані спортивні ігри, майстер-класи, конкурси і веселощі. Батьки ж тим часом зможуть відвідати семінари і тренінги від провідних фахівців в галузі психології, гештальт-терапії і тілесно-орієнтованої терапії.

Коли: 16 червня 2018

Де: Київ, станція метро "Лісова" Парк "Кіото"

Скільки: безкоштовно.

Вік: 0+

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