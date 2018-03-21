Куди піти у вихідні в Києві: 5 найцікавіших заходів

Суворий березень добігає кінця, так і не встигнувши порадувати нас справжнім теплом. Але морозна весна – не привід для смутку, надто, якщо забезпечити себе позитивними емоціями хоча б у цей вікенд. Афішовий портал ufest.in.ua та obozrevatel . com, як завжди, мають цілий список цікавих столичних івентів, відвідування яких вбереже вас від холодної березневої туги.

Виставка "Сонячний Великдень-2018"

Великдень вже скоро, а ви ще не вирішили, якими будуть ваші писанки і крашанки? На виставці "Сонячний Великдень" ви зможете навчитись робити унікальні речі – на вас чекає близько 40 різноманітних майстер-класів для всієї родини. Глиняні писанки, розпис по дереву та інші авторські техніки дозволять якнайкраще проявити свій талант. Також можна буде помилуватись виставками авторів та придбати милий сувенір на згадку про цікаво проведений час.

Де: Київ , вул. Хорива, 19-В Центр Української Культури та Мистецтва

Коли: до 7 квітня.

Скільки: безкоштовно.

Арт-проект "Найголовнішого очима не побачиш…"

Ця подія передбачає цілу низку заходів, серед яких, зокрема: "тихий" благодійний аукціон з продажу картин (23-29 березня) та благодійний концерт класичної музики “Зірке одне лиш серце” (30 березня). Також в рамках цього проекту пройде благодійна виставка робіт створених онкохворими дітьми під час занять арт-терапією. Зібрані під час заходу гроші підуть на допомогу Дитячому відділенню онкології Київської обласної клінічної лікарні.

Де: Київ, вул. Володимирська, 24 Національний заповідник “Софія Київська”

Коли: 22-31 березня.

Скільки: благодійні внески.

Фестиваль Індонезійської кавової культури

В одній із кав’ярень Києва у ці вихідні можна буде посмакувати справжню індонезійську арабіку з островів Ява і Балі, яка ще зовсім нещодавно зеленими зернами росла на деревах. Індонезія - країна древніх кавових традицій, і справжні кавомани оцінять можливість до них долучитись. Під час фестивалю також можна буде поспілкуватися з представниками індонезійської діаспори та амбасади.

Де: Київ, вул. Велика Житомирська, 21а Кав'ярня "Orthodox. Coffee/Illustration"

Коли: 23-26 березня.

Скільки: безкоштовно.

Виставка "FreeFromFood Ukraine 2018"

Слідкувати за своїм харчуванням – найпопулярніший тренд сучасності, а у ці вихідні ви можете отримати гору актуальної інформації на цю тему. У виставці "FreeFromFood Ukraine 2018" візьмуть участь українські та іноземні виробники харчових продуктів, лікувальних препаратів та вітамінів, промислові та клінічні лабораторії, медичні центри. Ви зможете придбати спеціалізовану, органічну та вегетаріанську їжу, дитяче або спортивне харчування.

Де: Київ, вул. Велика Васильківська, 55 НСК "Олімпійський"

Коли: 23-24 березня.

Скільки: безкоштовно.

Виставка фіалок "Фіалкин блюз"

Тут усі шанувальники цих тендітних рослин зможуть вдосталь помилуватись різнобарвним цвітінням унікальних сортів, дізнатись історію королеви кімнатних квітів - сенполії та придбати фіалки у листочках чи дорослому віці. Не на вулиці, то дома – але у наше життя прийде нарешті квітуча весна.

Де: Київ , вул. Рогнідинська, 3 Київський міський Будинок природи

Коли: 22-25 березня.

Скільки: безкоштовно.

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