Куда пойти в Киеве на следующей неделе: лучшие мероприятия

Чтобы серость за окном не оказывала губительного влияния на наше настроение, разбавим ее яркими эмоциями. А вот и подборка мероприятий от портала ufest.in.ua и obozrevatel.com, которые здорово помогут скрасить томительное ожидание весны.
Dinner show "HOTEL FREEDOM"
Здесь вы окунетесь в атмосферу театра-ресторана, созданного в стиле ретро-отеля начала прошлого столетия. В захватывающем действии принимают участие певцы и музыканты, акробаты и танцоры, маги и фокусники. Это будет уникальное цирковое и театральное шоу, которое также включает в себя восхитительный ужин. Зритель и сам является актером в этом театре, так что заскучать не получиться.
Купить билеты можно здесь.
"Improv Live Show"
Это место, куда приходят смеяться от души. Совершенно новый жанр, в котором темы для шуток задают сами зрители, и все, что происходит потом на сцене – полная импровизация. Самое непредсказуемое шоу в котором известно только одно - будет смешно!Если вы хотите увидеть воплощение самого сложного юмористический жанра на сцене и получить массу удовольствия, вам сюда!
Купить билеты можно здесь.
Черный квадрат. Голая правда
Герои этой истории ярко и красочно покажут на собственном примере, что искренность часто важнее красоты, а душевная гармония в паре гораздо важнее богатства. Спектакль, который копает вглубь мужской и женской психологии, превращаясь в фонтан немыслимых и неожиданных историй. Контрастные переживания, океан юмора и любви. Вы получите то, ради чего людям нужно настоящее искусство.
Купить билеты можно здесь.
Stand Up Клуб / Стендап Клуб, На Бис
Вас ждет камерная обстановка и неповторимое ощущения близкого контакта со Стендап Комедией. Здесь рождается уникальная импровизация от резидентов клуба: Андрея Колмачевского, Максима Коновала, Бекира Мамедиева, Николая Зырянова и Павла Евчука. Кстати, после традиционного концерта вы сможете попеть свои любимые песни с участниками.
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