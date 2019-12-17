"Кращий голос планети": Дімаш Кудайберген вперше виступить в Київ

11 березня в Палаці Спорту відбудеться перший сольний концерт музичного феномена Дімаша Кудайбергена - всесвітньо-відомого казахстанського виконавця і мульти-інструменталіста.

Дімаша називають "Кращим голосом планети". В його голосі вміщується три – баритон, тенор і альтино, чоловіча версія сопрано. Його вокальний діапазон становить шість октав. Він грає на семи інструментах і співає на дев'яти мовах.

Йому всього 25 років. У рідному Казахстані він отримав всі мислимі нагороди і премії. У Китаї був визнаний "Найпопулярнішим співаком Азії" за версією Top Chinese Music Awards, "Кращим закордонним співаком" за версією MTV, "Співаком року" за версією журналу "ОК" і ще десятком "най-най" за версією інших музичних журі. У нього 114 фан-клубів в 46 країнах, число його шанувальників перевалило за 10 мільйонів. Своїх фанатів він кличе dears. В Азії він збирає найбільші стадіони – 150 тисяч глядачів одномоментно.

На його сторінці в Instagram - 3 млн підписників з усього світу. Про його творчість відгукуються Дрю Берімор, Лара Фабіан і Джекі Чан, а американська модель і актриса Єва Лонгорія запрошує Дімаш в якості почесного гостя гала-концертів Global Gift в Парижі і Каннах.

Дімаш виріс в музичній сім'ї, і це дійсно наклало свій відбиток на майбутнє. Але артист не спочиває на лаврах, а продовжує працювати над собою, вдосконалюючи свою майстерність.

"Один з найцікавіших голосів, які я чув за останні 40 років. Знімаю капелюха, у нього нереально божевільний голос" - італійський актор і музикант Аль Бано.

"Якби я закрила очі, подумала б що співають десять різних людей", - американська актриса Дрю Берімор

"Я відкрив для себе чудового співака Дімаш, який вразив всю публіку своїм дивовижним голосом, і мене в тому числі", - всесвітньо відомий актор Джекі Чан

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