Класика для дітей - популярні концерти для дітей

25 березня о 12:00 відомий оркестр "Віртуози Києва" зіграє для дітей нову програму. Концерт пройде в Жовтневому палаці і буде супроводжуватися театром пісочної анімації.

Оркестр і театр пісочної анімації не змусять вашої дитини нудьгувати ні на хвилину! Це буде не просто концерт, а концерт-знайомство з класичною музикою для дітей. У програмі: рекомендовані класичні твори відомих композиторів та улюблені мелодії з мультфільмів у виконанні оркестру "Віртуози Києва". Кожна композиція буде представлена ​​в легкій формі і в супроводі цікавих історій.Подаріте своїй дитині любов до класики і незабутню подорож у світ музики!

Подробиці і квитки: https://svitloconcert.com/events/kids25/