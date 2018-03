Київ і Одесу відвідає Estas Tonne в рамках міжнародного турне "THE BREATH OF SOUND"

120 хвилин надихаючих виступів музикантів, які живуть, працюють, подорожують, ділячись своєю красою!

Трохи про учасників самого тріо:

Естас Тонне (гітари) - музикант, який не вписується ні в які з існуючих способів говорити про Музику, музикант для якого Музика є не метою, а засобом, що звільняє людські можливості до пізнання як самих себе, так і навколишньої реальності.

Подорожуючи незліченною кількістю країн і континентів, Естасіо Тонне часто знаходив себе в проявах тієї чи іншої культури, але ніколи не ототожнював себе з жодною з них, вважаючи за краще свободу і культурне розмаїття світу. Таким чином, його музика є відображенням найрізноманітніших художніх прийомів. Класична структура, техніка фламенко, циганські коріння, особливості латиноамериканської традиції, електроніка, майже непомітно перетікають з одного в інше, підносять справжні Сюрпра-зи в кожному виступі.

Нетанель Голдберг (вокал) - Співак з Ізраїлю, що володіє дуже рідкісним голосом (контртенор) і творить відразу в декількох вимірах - стародавні вокальні техніки близького сходу, світова поезія і вірші, які Нетанель складає прямо безпосередньо тут і зараз.

Нетанель відомий як вокаліст групи "Sumsum Gypsy Troupe", з якою гастролює в Європі, Ізраїлі та Австралії. Він також є творцем і музичним продюсером проекту "Come however you are" вивчає історію і творчість великого суфійського поета Джалаледдіна Румі.

З 2016 Естасіо Тонне часто запрошує Нетанеля в свої музичні подорожі. З осені 2017 він постійний учасник тріо Естасіо Тонне в турі Reviving Water по Європі.

Джозеф "Пепе" Данза (конги, кахон, джембе, Ханг, сякухаті, флейта виготовлена з пера орла, а також інша перкусія та флейти) - Уродженець Уругваю, жив, навчався і виступав як в Латинській Америці, так і в США, Європі, Азії, Японії, Африці та Індонезії. Багато хто називає його "Втіленням Музики Світу" і "екстримальним мультиінструменталістом". У його музичному інструментарії до 300 різних видів, зібраних буквально з усього світу - від перкусії та духових до струнних і майже невідомих інструментів. Проживши понад 20 років в Канаді, він був номінований на численні нагороди як виконавець, композитор і продюсер, включаючи премію ДЖЕССІ 2009 року, як музично-театральний композитор.

У незліченних світових турне він ділив сцену з такими іменитими музикантами як Ані ДіФранко, Симфонічний Оркестр Ванкувера, Том Джонс, Девід Ліндлі. Був безпосереднім учнем Далай Лами.

31 березня музиканти дадуть концерт в Концертному залі ДК КПІ в Києві, а 3 квітня виступлять в Одеській Державної Філармонії.

