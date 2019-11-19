Гурт Антитіла зібрав два Палаци спорту з аншлагами

Два дні поспіль з аншлагами гурт Антитіла відіграв концерти у Палаці Спорту. У рідному місті – Києві квитки на запланований концерт на 17 листопада розкупили за два місяці до події, тому Антитіла вирішили зробити додатковий концерт, напередодні, 16 листопада.

Це фінальні концерти першого етапу стадіонного туру Hello, що проходили у п'яти містах України. Дві з половиною години неймовірної живої атмосфери. Двісті кіловатів потужного звуку, яскраве світлове та лазерне шоу, стадіонна сцена та понад 20 000 тисяч прихильників, які співали серцем та в унісон улюблені хіти гурту за 11 років: "Вірила", "TDME", "Танцюй", "Все красиво", "БудуВуду", "Молоком" та ін..

Спеціально для Києва гурт приготував багато сюрпризів. На сцені разом з Антитілами пісню "TDME" співав хор хлопчиків та юнаків Капели ім. Л. Ревуцького під керівництвом Аіди Набіївни Зайцевої. У складі цього хору Тарас Тополя виступав у Ватикані перед Папою Римським та гастролював Європою. Діти з Art models проспівали пісню "Лови момент" мовою жестів, "Смотри в меня" Тополя виконав у дуеті з солістом гурту Detach Олексієм Веренчиком, а пісню "Ів кусто" прикрасив голос оперної діви Наталі Чепченко.

Прихильники ж у свою чергу теж ретельно приготувалися та приємно вразили музикантів. На початку шоу Hello, коли гурт Антитіла вийшов на сцену, їх зустріли тисячі червоних ліхтарів з сердечками. А у фан-зоні під пісню "Буде син" хлопець зробив пропозицію руки та серця. Під час концерту гурт зняв кліп на одну з пісень. На яку саме – поки що тримають у таємниці.

Спеціальними музичними гостями шоу були знаний польський гурт Chemia та харизматичний артист Melovin.Артисти супроводжували гурт Антитіла протягом всього стадіонного туру.

На концерті у Палаці Спорту Антитіла сповістили добру новину для прихильників гурту. Група оголосила, що великий тур Hello продовжиться о 2020 році. Він охопить понад сорок міст України та Європи. Від Заходу до Сходу, від театрів до стадіонів, від районних містечок до міст мільйонників. У якості доповнення — атмосфера спецефектів, світло та надсучасний живий звук світового рівня. Бо саме Антитіла на своїх концертах вперше в Україні представили найкраще сценічне обладнання, що у 2018 році отримало найвищі світові нагороди на музичній виставці в США. Ексклюзивна стадіонна сцена у формі напівкола та шириною 40 метрів буде адаптована під всі турові концертні площадки, щоб прихильники у кожному місті змогли зануритись у музичний світ Антитіла, відчути на повну їх енергію та стати частиною live-шоу "Hello".

"Коли створювали наш новий альбом "Hello" ми з самого початку уявляли його звучання на стадіонах і великих багатотисячних площадках.Це приємно, що наш рідний Київ не вмістився в один Палац Спорту і ми зібрали два палаци забитих вщент. Ми співали, ми танцювали й разом з великою кількістю прихильників у залі вирішили, що наступний концерт У Києві має бути на НСК "Олімпійському". Так і буде! Дуже надихнув флешмоб, коли тисячі сердець запалали на секторах і створили неймовірну атмосферу. Дякуємо всім хто був з нами! А готуємося до другої частини великого тура "Hello" не тільки в України, а й за її межами" - поділився враженнями Тарас Тополя.

Режисерами шоу виступили Антитіла та Анна Обоянська. Шоу "Hello" - це новий формат концертів Антитіл, що вже вразив прихильників масштабами сценічної конструкції, розмірами екранів, кількістю світлового обладнання. Спеціально для туру спроєктована унікальна конструкція сцени у формі напівкола, шириною більше ніж сорок метрів. У Палаці Спорту була саме та сцена, що і на стадіонах. Усі, хто не зміг побачити шоу HELLO наживо, мав можливість дивитися пряму трансляцію на телеканалі M1.

Так Антитіла звучать сьогодні. Звучать для всієї родини. Антитіла – більше, ніж музика!

Нагадаємо, тур HELLO відбувається у підтримку однойменного альбому, який гурт презентував цього року 12 квітня. Квитки на другий етап туру уже у продажу. З повним переліком міст та країн туру можна ознайомитися на офіційних сторінках гурту Антитіла. Міста будуть доповнюватися.

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