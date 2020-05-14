GTA V роздадуть безкоштовно в Epic Game Store: як скачати

Роздача нової безкоштовної гри GTA 5 у магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почнеться сьогодні, 14 травня.

Про це повідомляє користувач Twitter, який помітив у мікроблозі Epic Games Store запис, де підтверджується майбутня роздача Grand Theft Auto V. Однак незабаром публікацію видалили.

У Epic Game Store роздадуть GTA 5 3dnews.ru

Коли можна буде скачати GTA 5 в EGS. Дата та час

Як стало відомо із запису, гру можна буде додати до своєї бібліотеки 14 травня, починаючи з 18:00, і до 21 травня, 18:00.

Повідомляється, що роздавати преміум-видання будуть з додатковим контентом. Також наголошується, що GTA 5 не буде видалено з вашої бібліотеки після 21 травня 2020 року, а залишиться назавжди.

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