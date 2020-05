GTA V роздадуть безкоштовно в Epic Game Store: як скачати

Роздача нової безкоштовної гри GTA 5 у магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store почнеться сьогодні, 14 травня.

Про це повідомляє користувач Twitter, який помітив у мікроблозі Epic Games Store запис, де підтверджується майбутня роздача Grand Theft Auto V. Однак незабаром публікацію видалили.

Як стало відомо із запису, гру можна буде додати до своєї бібліотеки 14 травня, починаючи з 18:00, і до 21 травня, 18:00.

Повідомляється, що роздавати преміум-видання будуть з додатковим контентом. Також наголошується, що GTA 5 не буде видалено з вашої бібліотеки після 21 травня 2020 року, а залишиться назавжди.

