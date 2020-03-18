Гурт YUKO про життя, смерть і Євробачення

Тільки недавно закінчився Національний відбір на Євробачення 2020. Відбудеться воно чи ні - велике питання.

Але ми вже відкрили для себе талановитих українських артистів нової хвилі.

Сьогодні OBOZREVATEL та його музичний оглядач Баглан Аязбаев розмовляє з учасниками групи YUKO, які яскраво завили про себе в торішньому Нацвідборі 2019.

Стас Корольов і Юлія Юріна мають в активі контракт з лейблом Masterskaya і географію гастролей, що охоплює, крім України, Македонію, Польщу, Угорщину і Казахстан.

Стас Корольов і Юлія Юріна (YUKO) Фото Ольга Мурзаева

– Нещодавно групі YUKO виповнилося три роки. Ви зробили дуже багато: два повноцінних альбоми, два міні-альбому, кілька синглів, гастролі по країні і за кордоном, в травні у вас планується український тур. Очевидно, що ви група, яка працює багато і інтенсивно. Звідки берете паливо? Що вас заряджає?

Юля: Заряджає публіка і її енергетика. Ми спілкуємося з нашими глядачами в соціальних мережах, в чаті (він називається Юкер), обговорюємо новини, підтримуємо один одного. Зустріч з глядачем - це як зустріч з давнім другом, який живе в іншому місті. Нас заряджає енергетика залу, коли люди кайфують під сценою. Не передати словами, що це за відчуття, коли наші слухачі одним великим хором співають з нами наші пісні. Ми живемо від концерту до концерту. Ця як залежність. Софіти, гучний звук, драйв, новий виклик.

Стас: Заряджає думка про те, що ми кінцеві. Тут і зараз ми маємо всі можливості для того, щоб творчо самовиражатися. Цей стан в певний момент закінчиться. До тих пір, поки ти усвідомлюєш кінцівку себе і кінцівку продуктивного етапу твого життія, яка ще потрібна мотивація для того, щоб займатися своєю улюбленою справою?

– Жанр своєї музики ви позначили як фольктроніка. В основі пісень тексти народних пісень, що пройшли обробку електронними інструментами. За формою електроніка, а за духом відв'язний панк-рок. Ви вирішили взяти участь у відбіркових на Євробачення в минулому році, формат якого відверто попсовий. Як ви там себе почували? Змогли залишитися самими собою або довелося привести себе в стан, більш відповідний проекту?

Стас: Ми високо цінуємо свою самобутність. Тому перед тим, як приймати рішення про участь у Національному відборі, ми вирішили, що пісню для конкурсу будемо вибирати з альбому "DURA?", Який вийшов як раз восени 2018, а не складати спеціально "під Євробачення", щоб ненароком не зрадити себе . Тому для себе похід на Нацвідбір ми позиціонували як спробу "розширити формат" - показати телеаудиторії те, до чого вона нібито не готова.

Юля: Національний відбір - це відображення масових трендів в країні, в Європі, та й у світі в цілому. Я думаю, що на шоу такого формату все ж повинна з'являтися різна музика, щоб слухач знайшов для себе найближчу пісню. А потім вже побачимо картину настрою цілої країни. У наше століття дуже дивно і нерозумно намагатися написати музику, яка могла бути популярною в минулому році. Зараз в масах може завіруситься будь-яка пісня, тому в нинішньому світі тренд неможливо передбачити, це дає поштовх до нового і незвичайного.

Стас Корольов і Юлія Юріна (YUKO) фото Ольга Мурзаева

– Вас можна назвати представниками нової хвилі української музики. Ви перебуваєте якщо не в самому авангарді, то точно в першій обоймі. Думаю, що багато хто серед українських молодих команд і артистів дивляться на вас, як на орієнтир і модель успіху. Проте, хвиля незалежних музикантів все ще формується. І навіть найуспішніші серед них поки відстають від усталених поп- проектів за масштабами популярності і фінансової віддачі. Наскільки ви амбіційні в ваших планах? Вас влаштовує нішевість проекту або ви хочете в якийсь момент стати частиною мейнстріму?

Юля: Мейнстрім - це те, що в'їлося глибоко з корінням великій кількості аудиторії. Це не погано. Головне - щоб не ми писали мейнстрімова музику, а щоб людям заходило те, що ми робимо, щоб це стало масово популярним. І коли ти робиш те, що органічно тобі, і це ще й подобається людям - це прекрасно. І до речі, дякую, що назвали прикладом для музикантів-початківців. Це дуже лестить.

Стас: В першу чергу, музика YUKO - це те, що ми хочемо робити і в чому самовиражатися. Нішевість музики - це вже результат. Але незважаючи на це, для нас важлива взаємодія з великою аудиторією у всьому світі. Якщо нишевая музика активно резонує з великою кількістю людей, вона може стати мейнстрімом, не вдаючись до необхідності приймати якісь додаткові "правила гри".

Незважаючи на те, що сьогодні через пандемію скасовуються концерти, переносяться фестивалі, порожніють зали та нічні клуби, творчість музикантів не зупиняється. Будемо сподіватися, що вимушена перерва в гастролях дасть можливість народитися ще більшій кількості нових пісень, альбомів та відеокліпів.

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