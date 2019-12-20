Gena Viter став переможцем у двох номінаціях на премії "Музична платформа"

Gena VITER в 2019 році провів 100 000 годин в студії, 10 000 годин на репетиційній базі, а на премії М1 Music Awards і зовсім співак проскакав на коні по червоній доріжці, але всі ці зусилля були винагороджені.

18 і 19 грудня пройшла всеукраїнська премія "Музична платформа", де Gena VITER отримав премію за ліричну композицію "VODA" і найгарячіший танцювальний хіт цього літа - дуетну пісню "Я ловлю від життя кайф", яку виконав з Поліграфом Шаріковим.

"Я дуже щасливий, що в цьому році став володарем відразу двох нагород. Я хочу подякувати всій своїй команді, це наша спільна перемога: продюсер проекту Олександр Порядченко, саундпродюсер Томаш Лукач і pr-director Анна Матосьян - це не просто люди, з якими ми працюємо, це моя творча родина. Вітаю всіх з наступаючим Новим Роком, бажаю всіх благ. Ваш Gena VITER! ", - сказав він.

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