Євробачення-2021: названо дати проведення конкурсу

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021 відбудеться 18, 20 і 22 травня в місті Роттердамі (Нідерланди).

Змагання пройде в стандартному форматі: два півфінали і гранд-фінал. Про це повідомили організатори на офіційному сайті Євробачення.

Так, перший і другий півфінали відбудуться 18 і 20 травня відповідно. У межах концертів конкурсанти будуть боротися за право виступити в фіналі. Усього буде обрано по 10 конкурсантів із кожного півфіналу.

Апостроф

Фінал відбудеться в суботу, 22 травня. Заходи проходитимуть на тому ж концертному майданчику, що й планувалося нинішнього року – залі Ahoy Arena в Роттердамі.

Україну на конкурсі Євробачення-2021 Роттердамі представлятиме колоритна група Go_A, яка повинна була їхати на конкурс нинішнього року. Національний відбір у країні в 2021 році проводитися не буде.

Нагадаємо, конкурс Євробачення-2020 було скасовано через пандемію коронавірусу. Замість нього організатори провели альтернативне онлайн-шоу Europe Shine A Light, де показали пісні всіх конкурсантів, проте без голосування за переможця.

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