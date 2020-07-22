Еротичне шоу для дорослих: вар’єте 'Рояль' повертається на сцену столичного Caribbean Club

Видовищне та відверте вар’єте-шоу "Рояль", що підкорило серця декількох тисяч глядачів, повертається на сцену столичного Caribbean Club Concert Hall. Перші покази після карантиної перерви відбудуться 14, 21 та 28 серпня.

Caribbean Club представляє в Києві мистецтво вар’єте, яке з’явилось в Парижі і вже 100 років популярне у всьому світі:

"Ми на один вечір запрошуємо глядачів на побачення з Парижем! Комфортна атмосфера, напівтемрява, зручне крісло, келих ароматного вина та звабливе шоу у кращих традиціях. Тут ви не побачите вульгарних постановок. Легкий еротизм перформансу та витончена сексуальність не залишать байдужим нікого", – розповіли організатори шоу.

Вар’єте-шоу "Рояль" складається з музичних та відвертих перформансів. Оригінальне аранжування, яскраві костюми, жива музика та звабливі танцівниці – ось на цьому моменті вже можна купувати квитки!

Вар’єте-шоу "Рояль"

Вар’єте-шоу "Рояль"

Вар’єте-шоу "Рояль"

Вар’єте-шоу "Рояль"

Лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка поділився своїми враженнями після перегляду шоу: "Ще в давньому холодному Парижі я колись мріяв, щоб у Києві також з’явилось справжнє кабаре. І ось "Рояль" – це дійсно прекрасне кабаре. І наша публіка вже знає формат та активно відвідує бурлеск-шоу. У залі я бачив людей, що люблять і розуміють цей легкий жанр. Але тут присутні важливі речі – відвертість, теплота, щирість та, безумовно, яскраві емоції!".

Музичним продюсером шоу виступив знаний український музикант та композитор Олексій Боголюбов. Відомі мелодії, що потрапляють до нього, набувають нового звучання.

Хореографами-постановниками шоу стали українські танцівниці, учасниці проєктів "Танцюю для тебе" та "Танці з зірками" – Анна Паламарчук, Катерина Тришина та Світлана Черниш. Режисери досягли своєї цілі та довели, що за Кабаре не обов’язково їхати до Франції – вони створили маленький Париж у центрі Києва.

Шоу зібрало більше 20 аншлагів поспіль та підкорило серця тисяч глядачів. Тепер ваша черга насолодитися мистецтвом вар’єте!

Медіа-партнери шоу – Ретро FM, Playboy та What's On. Придбати квитки на вар’єте "Рояль" можна на сайті.