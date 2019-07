English Speaking Meetup Kyiv

Бажаєте попрактикувати англійську в приємній і дружній атмосфері?

Отже, ми щиро запрошуємо вас на наш meetup з англійської мови, де ви зможете:

- вдосконалити свої навички розмовної англійської як з носіями мови так і з початківцями

- зустріти нових друзів і партнерів

- приємно провести час за чашкою кави / чаю 😉

- ознайомитися з новим веб-рішенням для тих хто вивчає англійську мову - Lingua.live

Вхід безкоштовний

Кава / чай включені

Наша зустріч відбудеться в суботу 6 липня з 15:00 до 17:00

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 51 Б, Київ

Детальніше - https://www.facebook.com/events/473040426803650/

Побачимось!

Організатор Освітній портал op.ua

Do you want to practice speaking English in a nice and friendly atmosphere ?

So, you are cordially invited to join our English Speaking Meetup where you can:

- improve and practice your English skills with different level of speakers from beginners to native speakers.

- meet new friends and partners

- have great time with a cup of coffee/tea 😉

- get more familiar with new web solution for English learners - Lingua.live

Entrance is FREE

Coffee/ tea are INCLUDED

Our meetup takes place on Saturday 6 of July from 3:00 pm to 5:00 pm

Address: 51 B Bogdan Khmelnitsky street, Kyiv

See you!

More - https://www.facebook.com/events/473040426803650/

Organaizer Освітній портал op.ua

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.