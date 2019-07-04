English Speaking Meetup Kyiv

Бажаєте попрактикувати англійську в приємній і дружній атмосфері?
Отже, ми щиро запрошуємо вас на наш meetup з англійської мови, де ви зможете:
- вдосконалити свої навички розмовної англійської як з носіями мови так і з початківцями
- зустріти нових друзів і партнерів
- приємно провести час за чашкою кави / чаю 😉
- ознайомитися з новим веб-рішенням для тих хто вивчає англійську мову - Lingua.live
Вхід безкоштовний
Кава / чай включені
Наша зустріч відбудеться в суботу 6 липня з 15:00 до 17:00
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 51 Б, Київ
Детальніше - https://www.facebook.com/events/473040426803650/
Побачимось!
Організатор Освітній портал op.ua
Do you want to practice speaking English in a nice and friendly atmosphere ?
So, you are cordially invited to join our English Speaking Meetup where you can:
- improve and practice your English skills with different level of speakers from beginners to native speakers.
- meet new friends and partners
- have great time with a cup of coffee/tea 😉
- get more familiar with new web solution for English learners - Lingua.live
Entrance is FREE
Coffee/ tea are INCLUDED
Our meetup takes place on Saturday 6 of July from 3:00 pm to 5:00 pm
Address: 51 B Bogdan Khmelnitsky street, Kyiv
See you!
More - https://www.facebook.com/events/473040426803650/
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