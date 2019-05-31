Ексклюзивно на М1: 1 червня Love It Ритм разом з MONATIK!

Автор резонансних танцювальних хітів, мультиариіст, композитор і саундпродюсер MONATIK готує абсолютно нове стадіонне шоу - "Love It Ритм".

1 червня MONATIK презентує свій третій студійний альбом на головній спортивній арені країни - НСК "Олімпійський". Режисером-постановником "Love It Ритм" виступить Денис Стульников, який разом з MONATIK створював самі неординарні творчі концепції. Заради цього музичного події, яке вже обіцяє стати потужним вибухом, фанати виконавця зберуться з усіх куточків країни!

Телеканал М1 надає унікальну можливість стати частиною грандіозного шоу! Дивіться прямі включення з п'яти точок на НСК "Олімпійський". А о 21:15 ексклюзивно тільки на М1 - початок феєричного концерту INTRO (Stadium Show LOVE IT ритм) і LOVE IT ритм.

Чи плануєте піти на Love It Ритм? На території НСК шукайте фотозоні "M1 Music Awards", робіть миттєві фото - і отримуйте ексклюзивний промо-код на знижку на квиток на "M1 Music Awards. П'ять ". А тих, хто зробить саму креативну фотографію, чекає приголомшливий сюрприз! Деталі дізнавайтеся безпосередньо на фотозоні і в соціальних мережах телеканалу М1.

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