Джаз в Києві: власники Греммі виступлять на Jazz Weekend

Поринути у світ чарівної мелодії саксофона, фортепіано і насолодитися яскравими джазовими виступами, можна вже цієї осені в столиці України. Столичний культурний центр Freedom Hall 21-23 і 29 листопада проведе джаз-фестиваль Jazz Weekend, на якому будуть представлені прославлені зірки світової джазової музики.

Засновником та ідеологом нового джазового фестивального формату став Олександр Сірий, президент одного з найперших фестивалів джазу в Україні. Тепер славні традиції минулого живуть в новому імені, але місія залишається незмінною: знайомство української аудиторії з лідерами світової музичної культури, і з тією музикою, яка вже не одне десятиліття викликає захоплення весь світ.

Американський госпел відкриє програму джаз-вікенду

Перший день джаз-фестивалю буде відкритий американської джазової групою The Baylor Project. Сьогодні в роботах цих виконавців звучать такі музичні напрямки як соул, джаз, блюз, свінг і госпел, а їх перший альбом The Journey отримав дві номінації Греммі, очоливши Billboard Jazz Chart.

Симбіоз культур від Incognito

Далі джазовими імпровізаціями порадує група з Британії Incognito, яка ось уже протягом чотирьох десятиліть користується всесвітньою популярністю. Група Incognito була створена гітаристом (співаком і продюсером) Жан-Полем "Блуі" Моніка ще в 70-х роках. Незважаючи на те, що склад групи багато разів змінювався, Жан-Поль завдяки своїй багатокультурності сміливо і спокусливо доносить публіці джаз-ф'южн, поп-рок, латинський джаз і по сьогоднішній день не втрачає шаленої популярності.

Ісландські джазмени Mezzoforte

Першу частину джаз фестивалю в Києві закриють ісландські джазмени, група Mezzoforte, яка вважається найбільш топовою фьюжн-групою Європи. На музиці цих хлопців виросло не одне покоління в самих різних куточках планети. Хоча історія хлопців починалася досить тривіально. Четверо підлітків вирішили створити групу. Однак відразу знайти себе в музиці у них не вийшло. Музиканти довго і наполегливо практикувалися грати в стилі Chick Corea, Al di Meola, до тих пір, поки не знайшли свій індивідуальний стиль в джазовому напрямку. Таким чином, композиція Garden Party групи Mezzoforte в 80-х роках підірвала топ-чарти всіх країн ЄС, подарувавши їм щасливий квиток в багатогранний світ музики. Сьогодні група часто гастролює по Японії, США, країнах Європи та записує новий музичний матеріал, який вперше буде представлений і на джаз-фестивалі в Києві.

Родоначальник smooth jazz і хіп-хоп

На завершення джаз-вікенду виступить талановитий американський аранжувальник і піаніст – Bob James, володар двох Grammy. Bob James вважають прабатьком smooth jazz, а люблять його за неймовірну складність аранжувань і ексцентричні жанрові мікси. До слова, його музика не тільки внесла лепту в розвиток джазу, а й вплинула на хіп-хоп.

Його твори Nautilus і Take Me to the Mardi відносять до найпопулярніших, фрагменти яких використовується в створенні сучасної хіп-хоп музики. Bob James спеціально прилітає на Jazz Weekend для спільного виступу з українським саксофоністом Андрієм Чмутом.

