"Дуже круто!" "Антитіла" порадували фанів яскравою прем'єрою

У мережі захват через новий кліп української груп "Антитіла" Symphony, який був опублікований 30 травня.

Відео з'явилося на YouTube і всього за кілька годин зібрало близько двох тисяч лайків. Як сказано в описі, пісня була записана спільно з відомою британською групою, володарями Греммі Clean Bandit.

У коментарях з захопленням відреагували на нову роботу групи.

Пісню групи "Антитіла" - Symphony (TBRG Open x Clean Bandit - Official Cover) вже зовсім скоро можна бути почути під час туру Hello в чотирьох містах України 7 червня в Харкові на стадіоні "Металіст", 15 червня пісня прозвучить на полтавському стадіоні "Ворскла ", в День Незалежності одесити почують її на стадіоні" Спартак ", а жителі і гості Києва оцінять пісню 17 листопада у Палаці спорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 квітня, український гурт "Антитіла" порадували фанів подвійною прем'єрою. Музиканти випустили свій шостий студійний альбом Hello, а також представили кліп на заголовну пісню платівки

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