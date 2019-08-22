Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва DniPRO GogolFest вперше відбудеться у Дніпрі упродовж 27-29 вересня 2019 року. Цьогоріч Дніпро стане ще одним містом, яке долучилось до проекту GogolFest Inoculation – нового проекту від команди фестивалю GOGOLFEST, метою якого є згуртувати міста в Україні за допомогою мистецтва та здійснити мрію про "нову Україну".

Київська та дніпровська команди фестивалю мають на меті розкрити потенціал створення великих мистецьких проектів у Дніпрі та допомогти місту знайти свою сучасну айдентику з-поміж потужних промислових та, водночас, зручних для життя міст в Україні. Так з’явилась і назва нового фестивалю: Dni – буквальна транслітерація українського слова "дні", PRO – продакшн (створення, прогрес, процес, проекція).

Концепція фестивалю у Дніпрі складається з низки понять (догм):

PROto – минуле, що дало початок;

PROduction – дії, що дають результат;

PROfessionalism – впевнені рішення, які змінюють все довкола;

PROtection – захист, що дає майбутнє;

PROmise – майбутнє, якого прагнеш.

DniPRO GogolFest говорить про місто та його ідеї. Особливістю фестивалю у місті є: тісне сплетіння українського та іноземного сучасного мистецтва у формах резиденцій, перформансів та гепенінгів; унікальне використання просторів у site-specific проектах.

Традиційно фестиваль включатиме театральну, музичну, візуальну, освітню та дитячу програми. Цьогоріч у Дніпрі виступлять театральні формації з Німеччини та Франції, організатори також обіцяють насичену та цікаву перформативну та освітню програми.

DniPRO GogolFest відбудеться у центральній частині міста, зокрема, на території кінокомпанії Contrabas та телеканалу UA : Дніпро. Організатори обрали нестандартні локації, що стануть сценографією для сучасних мистецьких проектів.

Ключові події:

27 вересня – відкриття фестивалю – грандіозне шоу PRO dniPRO на площі Героїв Майдану від режисера Влада Троїцького, приурочене відкриттю нового фестивалю у Дніпрі. У шоу візьмуть участь рейв-бенд ЦеШо та музично-театральна формація NovaOpera.

28 вересня – спец-подія у недобудованій станції метро Центральна та показ опери-реквієм IYOV, яка увійшла до ТОП-10 опер світу у 2018 році.

29 вересня – вистава від ЦСМ "ДАХ" "Сон Аліси", виступи експериментального етно-електронного дуету OY Sound System та легендарного фрік-кабаре DakhDaughters.

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