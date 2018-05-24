Найцікавіші події цих вихідних

Цього вікенду столиця вибухне цілою низкою грандіозних подій, які відбудуться в рамках фінальних ігор Ліги Чемпіонів та святкування Дня Києва. Портал ufest.in.ua та obozrevatel . com відібрали найцікавіші із них і за доброю традицією склали для вас список, куди піти у вихідні у Києві.

Ярмарок народного мистецтва до Дня Києва

Подія, що буде цікавою усім поціновувачам народного мистецтва та теплої ручної роботи. До вашої уваги будуть представлені традиційній одяг та прикраси, головні убори, ткані та вишиті речі, гончарні вироби, взуття, килими, вироби з соломи, лози, дитячі іграшки, писанки, твори малярства та безліч інших речей, до виготовлення яких підійшли із добрим серцем та щирою душею. А на різноманітних майстер-класах можна буде навчитись давніх ремесел і познайомитись з технікою виготовлення традиційних музичних інструментів, ткацтву, гончарству тощо.

Коли: 26-27 травня 2018, 11:00-20:00.

Де: Київ, вул. Лаврська, 19 Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара"

Скільки: безкоштовно.

New Cars Fest 2018

Тут чудово проведуть час автолюбителі – шанувальники нових авто. На гостей чекають новинки світових автомобільних брендів, тест-драйви, переможці всеукраїнського конкурсу "Авто року 2018", розваги для дітей, фудкорти і фотозони. На великому екрані можна буде переглянути трансляцію Гран-Прі Формули-1.

Коли: 26 травня 2018, початок об 11:00.

Де: Київ, проспект Академіка Глушкова, 1 ВДНГ

Скільки: 100-200 грн.

Big Family Fest у Києві

Це свято для всієї родини, де з-поміж величезної кількості активностей кожен знайде собі заняття. Серед розваг: майстер-класи на різноманітну тематику, футбольний турнір для найменших, трансляція фіналу Ліги Чемпіонів, виступи зіркових лекторів, конкурси та вікторини – словом, все, що потрібно для активного сімейного відпочинку на свіжому повітрі.

Коли: 26 травня 2018

Де: Київ , вул. Лаврська, 25 Співоче Поле

Скільки: 299 грн.

"Фестиваль морозива 2018". Свято солодощів та розваг до Дня Києва

До Дня Києва в Українському домі відкривається територія смаку і позитиву. Тут можна буде спробувати безліч смаків улюблених холодних ласощів. Також у програмі концерт, конкурси і вікторини, милі фото-зони, батути та безліч інших розваг.

Коли: 26-27 травня 2018, 11:00-20:00.

Де: Київ, вул. Хрещатик, 2 Український дім

Скільки: безкоштовно.

Pirogovo XC Race, Kids Race & Trail Run

Це грандіозне свято спорту та активного відпочинку в мальовничому місці за новими цікавими трасами Карпатського та Прикарпатського районів Національного музею народної архітектури та побуту України. У програмі – змагання з гірського велоспорту серед любителів та ветеранів в гонці крос-кантрі, а також трейловий забіг для всіх охочих на дистанціях 5 км і 10 км. Здоровий та активний відпочинок – це весело!

Коли: 26 травня 2018, початок об 11:00.

Де: Київ, вул. Академіка Тронька Національний музей народної архітектури та побуту України

Скільки: залежно від обраної активності.

Великий концерт до Дня Києва 2018

Чудовим завершення вікенду стане прогулянка у саме серце столиці. В неділю на Майдані Незалежності відбудеться велика концертна програма з нагоди святкування Дня Києва та закриття футбольного турніру Фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. У концерті візьмуть участь 3 оркестри та 2 хори, відбудеться шоу маршових барабанів і шоу на цимбалах, VJ-шоу та DJ-сети, вокальні та танцювальні перформанси-флешмоби, а також багато несподіванок і сюрпризів. Кульмінацією святкового дійства стане масштабний вокальний флешмоб – виконання гімну Ліги Чемпіонів у супроводі НАОНІ (Національного академічного оркестру народних інструментів України).

Коли : 27 травня 2018, 13:00-21:00

Де: Київ, Майдан Незалежності

Скільки: безкоштовно.

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