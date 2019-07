"Say My Name" - пісня французького ді-джея Девіда Гетті, американської співачки Бібі Рексі і колумбійського співака J Balvin. Він вийшов як сингл на сьомому альбомі Девіда Гетті.

Відео з'явилося на YouTube восени 2018 року. Станом на липень 2019 року кліп набрав більше 500 мільйонів переглядів і близько трьох мільйонів позитивних лайків.

