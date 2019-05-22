Даруємо квитки на фільм про Елтона Джона - "Рокетмен"

З 6 червня в український прокат виходить фентезійний байопік про одного з найуспішніших виконавців сучасності – неповторного сера Елтона Джона.

Побач першим неймовірну історію становлення суперзірки - візьми участь у конкурсі на розіграш квитків та сувенірів на фентезійний байопік "Рокетмен"!

🎬 1 місце – 2 квитки на допрем'єрний показ у Києві та куртка

🎬 2-3 місце – 2 квитки на допрем'єрний показ у Києві та окуляри

Щоб стати учасником конкурсу, потрібно виконати умови, - підписатись на сторінку Obozrevatel і Paramount Pictures, лайкнути конкурс та поділитись ним з друзями. В коментарях, також, вкажіть свою найулюбленішу пісню Елтона Джона.

Про фільм: фентезійний байопік про одного з найуспішніших виконавців сучасності – неповторного сера Елтона Джона. Історія про те, як музичний вундеркінд перетворився в легенду британського року.

Переможців буде визначено 26.05. Ваша сторінка має бути відкритою.

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