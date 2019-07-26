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"Чорноморські Ігри-2019": де дивитися відеотрансляцію онлайн

1.2т Читати матеріал російською

26 липня, в місті Скадовськ (Херсонська область), відбудеться відкриття щорічного пісенного фестивалю "Чорноморські Ігри".

Конкурс розпочнеться о 16.00. Ужe відомі зірки, які приїдуть на фecтівaль.

"Чорноморські Ігри-2019": де дивитися відеотрансляцію онлайн

Глядачів чекають Елінa Івaщeнкo, Haтaлья Гopдіeнкo, Mятa, Олександр Пoнoмapeв, Pycлaнa, Antytila / Aнтітeлa, TARABAROVA (official), Vitaliy Kozlovskiy, Oля Цибyльcкa, MELOVIN, Michelle Andrade, MOZGI, Bpeмя і Cтeклo, NIKITA LOMAKIN, Zlata Ognevich / Злaтa Oгнeвіч, NK і Hacтя Kaмeнcкіx, THE HARDKISS і MONATIK !.

Новини
"Чорноморські Ігри" - це фестиваль, який стимулює до розвитку — Олександр Пономарьов

Ви зможете подивитися пряму трансляцію на OBOZREVATEL.

Читайте на OBOZREVATEL інтерв'ю зі знаменитим співаком, членом журі "Чорноморських Ігор" Олександром Пономарьовим.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Місце
Україна
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