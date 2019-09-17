Чемпіонат Європи з середньовічного бою пройде під Києвом

Приїжджайте 20, 21 та 22 вересня до Древнього Києва в Князівстві Київська Русь ("Парк Київська Русь") на грандіозний фестиваль європейського масштабу!

Відважні лицарі у важких обладунках, справжні бойові мечі та сокири, різнобарвні стяги та щити з гербами, а головне – мужність та вправність – незабутнє видовище чекає на Вас.

Чемпіонат Європи з середньовічного бою "Зов героїв" - це наймасштабніший та найпопулярніший захід в нашій країні тематики Середньовіччя. Цей щорічний захід традиційно збере кілька сотень бійців не тільки з усієї України, а й багатьох європейських країн.

Після приголомшливої перемоги української збірної в Чемпіонаті світу з середньовічного бою "IMCF-2019", що відбувся в травні цього року в Древньому Києві, цей вид спорту набув в Україні шаленої популярності. Адже він поєднує в собі неймовірне видовище, спортивний азарт, історичну достовірність та середньовічну романтику.

Спортсмени вдягнуть важкі металеві лицарські обладунки та покажуть свою доблесть в повноконтактних боях справжньою середньовічною зброєю, зробленою за історичними зразками. Протягом трьох днів можна буде побачити одиночні та групові бої, та навіть жіночі поєдинки. Це не постановочні битви, тут все по-справжньому!

Змагання проходитимуть згідно правил середньовічного бою, офіційно визнаного видом спорту Міністерством молоді та спорту України. Співорганізатором чемпіонату виступає Всеукраїнська федерація середньовічного бою.

У перервах між боями на гостей чекає розважальна програма, що знайомитиме з історією середніх віків, кінні виступи, флеш-моби та майстер-класи, конкурси та розіграші. А ввечері подарують справжній подив та захоплення яскраві постріли з требушету вогняними ядрами, а в суботу – ще й феєричне фаєр-шоу.

І як завжди, в Древньому Києві можна прогулятися на породистих конях верхи або в екіпажі, прослухати екскурсію верхи на коні, відвідати музеї та ярмарок майстрів, постріляти з лука та викарбувати монету. У Княжій костюмерній можна вдягнути костюми часів Київської Русі та влаштувати яскраву фотосесію. Відпочити від суєти середньовічного міста можна біля мальовничого Лісового озера. Скуштувати дуже смачних напоїв і страв, приготованих за сучасними та за середньовічними рецептами, на відкритому вогні, можна в Княжій корчмі. Любителів екстриму порадують швидкісна гірка "Змій Горинич" і канатний спуск "Політайло" з маршрутами різної складності та протяжності. А діти будуть в захваті від яскравого безпечного куба-лабіринту "Мишоловка".

При бажанні продовжити свою подорож до Середньовіччя ще на день, можна залишитися з ночівлею в будинку готельного типу "4 кімнати" або в хостелі, попередньо забронювавши місця.

Древній Київ відкривається о 10:00, програма розпочнеться о 14:00. Завершення програми: 21 вересня – о 23:00, 20 і 22 вересня о 21:00.

Ціна квитка: для дорослих - 250 грн., для пенсіонерів і студентів - 150 грн., для школярів - 80 грн., дошкільнята - безкоштовно.

Древній Київ в Князівстві Київська Русь розташований недалеко від Києва - всього в 45 хвилинах їзди - в с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Маршрутки курсують з Києва від станції метро "Видубичі" відповідно до розкладу на сайті.

Детальна інформація: www.parkkyivrus.com

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