"Бумбокс" здивують українців унікальним шоу: коли відбудеться

Популярний український гурт "Бумбокс" анонсував два унікальних шоу "Бідам усім на зло" в Києві. Концерти відбудуться 18 і 19 вересня в клубі Stereo Plaza два.

Для того щоб дотриматися всіх заходів безпеки, гурт зіграє в великому залі Stereo Plaza "сидячі" концерти. Для цього залу формат – новий, тому кількість квитків на концерти обмежена, повідомила пресслужба "Бумбокс".

Унікальні шоу "Бумбокс" відбудуться у вересні Фото: Ольга Третьякова

"Це будуть незвичайні концерти – не турові" Таємний код: Рубікон", не трійка і не Бумбокс Family Show. Ми придумали новий формат, враховуючи ситуацію, що склалася – зібрали разом кращі ліричні пісні з різних альбомів банди "Бумбокс", дали деяким з них нове звучання і назвали програму фразою з пісні "Люди" – "Бiдам усiм на зло". Приходьте, будемо разом сміятися і плакати", – йдеться в повідомленні.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк Фото: Ольга Третьякова

Відзначимо, придбати квитки можна за посиланнями, наведеними нижче:

Раніше фронтмен гурту "Бумбокс" відверто розповів виданню OBOZREVATEL про те, як гурт починав свій творчий шлях і яким була їхня творчість 15 років тому. Детальніше читайте в матеріалі за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк емоційно висловився про українських зірок в Росії.