"Бібліотека для героїв": найбільша онлайн-книгарня України підтримала військових

Всеукраїнська книжкова платформа Yakaboo реалізувала другий етап соціального проєкту "Бібліотека для героїв", в рамках якого військовослужбовці повітряних сил України у Вінниці, навчального центру сухопутних військ "Яворів" на Львівщині, а також Кременчуцького госпіталю отримали 500 книг.

У червні команда Yakaboo вперше передала 400 книг військовослужбовцям з прифронтового Маріуполя. Заснована ініціатива знайшла відгук у бійців, повідомили OBOZREVATEL організатори акції.

На цей раз військові отримали сучасну українську художню та історичну літературу, світові бестселери, включаючи англійською мовою, книги з протидії пропаганді та інформаційній війні тощо. Серед них – "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані, "Це не пропаганда" Пітера Померанцева, "Фелікс Австрія" Софії Андрухович, "Список кораблів" Сергія Жадана, "Морські історії" адмірала Вільяма Г. Макрейвен, "Воїни" Мері Роуч, "Мистецтво війни" Сунь-дзі та інші.

Соціальний проєкт "Бібліотека для героїв". Пресслужба

"Під час першої поїздки ми побачили щиру зацікавленість і зрозуміли, що нашим захисникам не вистачає якісної сучасної літератури. Тому ми вирішили, що проєкт стане постійним і буде реалізовуватися по всій країні. Адже читання є невід'ємною складовою розвитку і саморозвитку українського суспільства і нації", – розповів CEO Yakaboo, член правління Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Іван Богдан.

Соціальний проєкт "Бібліотека для героїв". Пресслужба

"Дуже часто запитують ветеранську літературу. Вона є в продажу, але не в бібліотеках військових частин. У книгах військові читають про емоції, які вони переживають і розуміють, що це – нормально, це приймають і з цим живуть. Також є величезна потреба в літературі про військову справу і досвід. Запит на неї колосальний", – додала підполковник ЗСУ Олена Рибчук.

Раніше OBOZREVATEL разом з Yakaboo також публікував підбірку книг для жінок: 10 варіантів для мотивації і саморозвитку.