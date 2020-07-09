Atlas Weekend подарує новий формат

Організатори Atlas Weekend і Parimatch дарують все фестивальникам довгоочікувану зустріч з улюбленими артистами. Нон-стоп музика, неймовірна атмосфера свята і божевільний драйв. Це саме те літо, на яке ми так чекали.

А в завершенні Atlas Weekend Days запрошує всіх приєднатися до вечірки, де крім виступів топ-артистів очікуються прямі включення в найнесподіваніших форматах, спецпроекти від партнерів і безліч активностей і крутих подарунків.

12 липня Atlas Weekend запускається диван шоу "Atlas Memories". Це івент для друзів, які з'явилися у фестивалю за 5 років існування. Всіх гостей чекають концертні блоки по 15 хвилин, а ще організатори приготували інтерактив з публікою і розіграш призів.

Можна буде поностальгувати за минулими фестивалями, послухати цікаві історії, які сталися на Atlas Weekend, і дізнатися про майбутні івенти, які обов'язково відбудуться після карантину.

Гостями студії стануть такі особистості як Мурафа, Анатолій Анатоліч, Jerry Heil, Masha Timoshenko, DJ Sender і творець фестивалю Дмитро Сидоренко.

Звичайно ж, не обійдеться і без виступів музикантів, які завжди підтримували Atlas Weekend. В гості прийдуть Бумбокс, YUKO і багато інших. Не пропусти трансляцію – https://youtu.be/MSmlDVH1RNU