Антон Лірник та Лілія Ребрик обмінялися любовними листами.

Прем'єра вистави "LOVE LETTERS" "Любовні листи"), в якому відомий продюсер і шоумен Антон Лірник і телеведуча Лілія Ребрик грають двох закоханих, відбудеться у Києві 15 грудня 2019 в МЦКМ (Жовтневий палац).

"LOVE LETTERS" ( "Любовні листи") – це спектакль про любов, де на сцені тільки два актори - Він і Вона. Вони пишуть один одному листи. Пишуть їх все життя. Це історія двох доль, історія кохання. Вони не разом, і не по будь-чиїй вині – так вийшло. У кожного свій шлях. Життя жінки - талановитої, пристрасної, яскравою. І життя чоловіка – цілеспрямованого, чесного, розумного. Підсумок любові - коробки листів.

– З розвитком технологій, на жаль, з нашого життя пішли листи, справжні, написані від душі і від руки. А вони були цінні тим, що в них людина могла сказати таке, чого не міг сказати в очі. Герої нашого спектаклю – це люди, які не завжди могли висловити один одному всі свої почуття, заміщаючи їх рядками на папері, – розповів Антон Лірник.

- Завдяки цьому ми можемо спостерігати історію їхнього кохання. Глядачі в залі підглянуть в замкову щілину за відносинами цих людей, адже вони довірили цим листам все найдорожче, що було у них, і завдяки цьому ми можемо знову пережити цю красиву романтичну історію кохання. Лілія неймовірно емоційна і дуже органічно виглядає в спектаклі, де ми читаємо листи один одному. Ці листи дуже лаконічні, але в них багато сказано між рядків. І саме Лілія змогла прекрасно передати глядачеві ті емоції, ті відносини, ті почуття, які заховані в цих словах.

П'єса, написана в середині минулого століття, сьогодні стала по-новому співзвучна часу. Герої історії писали листи і не ризикнули любов в словах перетворити в любов земну. Відстань від ідеалу до реальності виявилося нездоланним. Сьогодні такий сюжет назвали б "віртуальним романом".

Вперше п'єса "LOVE LETTERS" була представлена в 1988 році в театрі "Long Wharf" в місті в Нью Хевен, штат Коннектикут. Пізніше різні актори різного віку робили п'єсу знаменитої, і незабаром "Любовні листи" показали по всій Америці і перевели на безліч іноземних мов. Українська публіка побачить знамениту постановку 15 грудня в МЦКМ (Жовтневий палац), де головних героїв зіграють Антон Лірник і Лілія Ребрик.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!