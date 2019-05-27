"Антитіла" влаштували неймовірне шоу у Львові: яскраві фото

У суботу, 25 травня популярний український гурт "Антитіла" представив концертне шоу "Hello", зібравши на стадіоні "Арена Львів" близько двадцяти тисяч прихильників. Це був перший концерт стадіонного туру на підтримку нового альбому "Hello".

Підготовка до стадіонного туру тривала майже два роки, адже після фінального концерту попереднього туру "Сонце" музиканти відразу почали планувати, а потім і активно втілювати в життя ідею стадіонного туру. Тепер можна впевнено сказати, що їм вдалося здивувати своїх шанувальників.

Концертне шоу "Hello", режисерами, якого виступили "Антитіла" та Анна Обоянська - це новий формат концертів "Антитіл", який вже вразив львів'ян масштабами сценічної конструкції, розмірами екранів, кількістю світлового обладнання. Незмінними залишилися пісні, якісний живий звук, енергетика музикантів, а також відверті слова фронтмена Тараса Тополі зі сцени.

Фанати групи "Антитіла" отримали якісне live-show з візуальними і графічними ефектами, повністю занурилися в атмосферу пісень, крім того музиканти провели візуальний тур 10-річною історією гурту. Завдяки технічному партнеру туру, компанії PR Music, "Антитіла" перші в Україні презентували на концерті сучасне звукове та світлове обладнання, яке займає лідируючі позиції в світі в своєму сегменті.

Концертну програму вечора відкрили спеціальні музичні гості - відомий рок-гурт з Польщі CHEMIA і талановитий український артист MELOVIN.

Програма групи "Антитіла" тривала близько двох з половиною годин. Музиканти презентували новий альбом "Hello". Крім вже відомих хітів "TDME", "Вірила", "Лови момент", "LEGO", гурт виконав і інші пісні з нової платівки, а також зіграв хіти з попередніх альбомів.

"Історична для нас подія. Це табуни мурашок по тілу від стадіонного хору, коли разом з тобою і часто замість тебе люди співають пісні. Це неймовірне усвідомлення того, що для цих десятків тисяч людей наша музика має значення і займає важливе місце в житті. Я бачив дуже багато сімей з малюками на трибунах, я бачив дітей і підлітків які співали слова всіх пісень. А ще, половину концерту і фан-зона і трибуни шалено танцювали і стрибали. Іноді я навіть переживав за безпеку"

Нюанс ще й в тому, що сам концерт на "Арена Львів" був під загрозою зриву, ми про це не говорили, але дехто вважав що спорт і футбольний матч на новому газоні стадіону важливіші за музику. Але, на щастя, все вдалося вирішити і ми змогли відстояти концерт, хоча і пішли на обмеження по половині стадіону, мінімізувавши загрози для газону і майбутньому матчу збірної України.

В результаті все сталося, і ми ще раз переконалися, що для тисяч людей "Антитіла" - більш ніж музика "- поділився враженнями Тарас Тополя.

Нагадаємо, стадіонний тур на підтримку альбому "Hello" відбудеться в п'яти містах України. Відчути атмосферу концертного шоу "Hello" зовсім скоро зможуть глядачі інших міст 7 червня в Харкові, 15 червня в Полтаві, в День Незалежності в Одесі і 17 листопада в столиці.

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