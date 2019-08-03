78 виконавців і три сцени: в Дніпрі стартував перший міжнародний музичний фестиваль "БеzViz"

2 серпня у Дніпрі на Монастирському острові стартував міжнародний музичний фестиваль "БеzViz". Уперше така подія проходитиме на Монастирському острові у центрі міста – це унікальна локація для України.

"Місто заслужило на такий великий фестиваль. Тому ми зробили так, щоб всім було комфортно - від малечі до найстаршого відвідувача фестивалю. Ми запросили до нас багато відомих виконавців і вони всі приїхали, ба більше, такі, які навіть свої концертні графіки змінили. А все через те, що наша публіка їх приваблює, наше місто їм подобається. І це говорить про те, що наш авторитет як культурної столиці, він працює, і ми цим пишаємося", – сказав заступник міського голови Олександр Шикуленко.

Хедлайнери фестивалю – гурти "Lordi", "Kadebostani", "Skindred", "Сrazy Town" та діджей Zardonic. Крім цього, ще й відомі українські групи: "Бумбокс", "Pianoboy", "5’Nizza", "ТНМК". Загалом протягом трьох днів на фестивалі гратимуть 78 виконавців. На Монастирському острові працюватимуть три сцени, одна з них, з електронною музикою, діятиме цілодобово.

"Робота над створенням фестивалю тривала півроку. Наразі ми маємо намір побачити успішний результат цієї роботи, а успіх для нас це – щоб добре було людям. Нагадаємо, що "БеzViz" – це не просто фестиваль, це крос-культурна подія. Безперечно, тут буде кайф і, разом з тим, тут буде культура. Ми робили цей фестиваль у партнерстві з командою "Файне місто", маємо надію, що в нас разом це вийшло, однак судити про це людям. Очікуємо, що за ці 3 дні "БеzViz" відвідають від 12 до 15 тисяч гостей", – зазначив позаштатний радник міського голови з питань культури Євген Гендін.

Музичний фестиваль БеzViz

Музичний фестиваль БеzViz

Музичний фестиваль БеzViz

Музичний фестиваль БеzViz

Музичний фестиваль БеzViz

Музичний фестиваль БеzViz

Музичний фестиваль БеzViz

Музичний фестиваль БеzViz

Музичний фестиваль БеzViz

Окрім насиченої музичної програми, для відвідувачів створили безліч локацій: фотозони, бар на воді, дитяча та ігрова зони, майстер-класи, лаундж-зона, атракціони, каяки та байдарки.

"БеzViz" означає – свобода. Тут звучатиме різножанрова музика без обмежень. Загалом фестиваль – це і є, правду кажучи, свобода. Те, як налаштовані люди, як вони відпочивають, сприймають музику, є для нас першою ознакою того, що ця музична подія, на мій погляд, має всі шанси на успіх", – сказав директор фестивалю Вадим Гефтер.

На “BezViz” з’їхалися гості з різних міст України. Більшість з них вирішили зупинитися у наметовому містечку. Катерина разом з подругою приїхали з Харкова, намет взяли із собою.

"Ми приїхали відпочити. Адже, коли ти постійно у роботі, то шукаєш нагоду відпочити. А цей фестиваль для нас став слушною нагодою, щоб три дні відпочити, послухати якісну музику і побачити нашу улюблену групу "Бумбокс", – поділилася враженнями дівчина.

Кемпінг розрахований на 1,5 тис. місць, проте організатори запевняють, що за необхідності зможуть збільшити їхню кількість. На фестиваль приходять і цілими родинами. Пані Алла каже, що купила квитки через те, що на виступ улюбленого "Бумбоксу" хотіла потрапити її 11-річна донька.

"Я вперше на такому фестивалі. Чекаю, що буде дуже круто. Мені все подобається, адже ми разом із мамою та нашими друзями відпочиваємо", - поділилася враженнями донька Алли.

Триватиме "БеzViz" 3 дні – з 2 по 4 серпня. Потрапити на фестиваль можна пішки, через понтонний міст або на водному таксі.

З серпня для гостей фестивалю виступатимуть українські групи: "5’Nizza", "ТНМК", "Ангажемент на вівторок" та переможці "Євробачення" 2006 року - гурт "Lordi".

4 серпня запалюватимуть "Сrazy Town", діджей Zardonic і "Pianoboy".

Детальний розклад усіх днів фестивалю "БеzViz" можна переглянути на офіційному сайті заходу.

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