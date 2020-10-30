5 листопада Національна оперета України покаже трагікомедію "Розмова, якої не було"

Про справжню чоловічу дружбу, сенс життя, людські цінності та кохання…

Ми так часто не цінуємо того, що маємо в житті!.. Відмахуємося від проблем рідних та друзів. І саме тоді, коли ми їм конче потрібні – нас немає поруч. Бо ми десь там, далеко, "варимося" у своїх проблемах, які насправді часто не варті уваги. А коли раптово помирає дорога людина – прагнемо повернути час назад. Однак залишаються лише спогади…

"Розмова, якої не було". Прес-служба Національної оперети України

"Розмова, якої не було". Прес-служба Національної оперети України

Вистава вчить на чужих помилках – тонко, психологічно, переконливо. Сюжет розповідає про чоловіка, який потрапляє у реанімацію, де у нього зупиняється серце. І саме під час клінічної смерті до нього приходить його товариш Ігор, який раптово помер від передозування наркотиками. Друзі разом згадують та заново проживають багато кумедних чи сумних моментів. До чого ж призведе їхня розмова, якої не було в реальності…

"Розмова, якої не було". Прес-служба Національної оперети України

Коли кращий друг стає Янголом-Охоронцем, а подорож у минуле – ключем до майбутнього.

"Розмова, якої не було". Прес-служба Національної оперети України

Трагікомедія створена за п’єсою сучасного драматурга, сценариста та прозаїка Родіона Білецького "Звук, що позаду літака, або Розмова, якої не було". Присвячена режисером Ігорем Ніколаєвим пам’яті друга Олександра Терехова.

"Розмова, якої не було". Прес-служба Національної оперети України

"Розмова, якої не було". Прес-служба Національної оперети України

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3), "Сцена 77", 3 поверх (під дахом Театру).

Режисер – Ігор Ніколаєв

У ролях:

Герой – Валентин Котенко, Ігор Ніколаєв;

Ігор – з. а. України Максим Булгаков

За матеріалами прес-центру НАТО… Фото: Оксана Лазепко

"Розмова, якої не було". Прес-служба Національної оперети України

Квитки тут.