5 кращих концертів, які пройдуть на цьому тижні в Києві

Цього тижня столичне концертне життя рясніє яскравими виступами. Кому для гарного настрою не вистачає душевних мелодій, неодмінно мають відвідати один із наступних заходів - афіша емоцій ufest.in.ua та obozrevatel . com уже підготували список.

Estas Tonne у Києві

У суботу гітарист-віртуоз українського походження Естас Тонне дасть концерт разом із рідкісним контртенором Нетанелем Голдбергом та мультиінструменталістом Джозефом "Пепе" Данзою. Унікальне поєднання цих виступів подарує незабутні емоції тим, хто цінує самобутність та повну самовіддачу в музиці. Естас Тонне називає себе сучасним трубадуром і грає у власному стилі, який нагадує суміш циганської музики і фламенко.

Коли: 31 березня, 19:00.

Де: Київ, проспект Перемоги, 37 Будинок Культури "КПІ"

Скільки: 600-2500 грн.

Lords of the Sound "Music is coming"

Шанувальникам фентезі і симфонічної музики цей концерт видасться раєм на землі. Дух, магічність та дивовижна потужність відчуваються в кожній ноті, у кожному русі диригента та музикантів, коли вони виконують саундтреки з культових кінокартин. Lords of the Sound – це новий погляд на сучасну класику та оркестрову музику, яка захоплює з першого звуку.

Коли: 30 березня, 19:00

Де: Київ, вул. Велика Васильківська, 103 Палац "Україна"

Скільки: 250-1000 грн.

Музичний перфоманс "Повітря". Відкриття "Французької весни в Україні"

У цьому унікальному франко-українському перформансі поєдналися оригінальна музика французького композитора, постановка українського режисера, диригування люксембурзького музиканта та виконання українськими музикантами. Його автори намагаються дати відповідь на одвічні питання, які постають перед кожною людиною - Що таке Свобода? Що таке Рівність? Що таке Братерство?

Коли: 31 березня, 20:30.

Де: Київ, Софійська площа.

Скільки: безкоштовно.

Prime Orchestra із новою програмою "Світові хіти"

Кожен їх виступ - це не просто концерт, а ціла захоплююча вистава, шоу, яке не залишить байдужим жодного меломана. Окрім симфонічного оркестру у Prime Orchestra входять ді-джей, рок бенд і кілька вокалістів. Цього разу музиканти підготували для глядачів дещо особливе - улюблені композиції в оригінальній оркестровій обробці під супровід грандіозного світлового шоу та спецефектів.

Коли : 30 березня, 19:00.

Де: Київ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1 Міжнародний центр культури і мистецтв

Скільки: 200-800 грн.

ILLARIA у Києві з новою програмою "Сила"

Нова концертна програма "Сила" - це улюблені хіти та самобутній талант. Співачка, яку називають вокальним феноменом української сцени, порадує свіжим звучанням у поєднанні з бездоганним голосом та колоритними етнічними інструментами. Дивовижний голос, містичність образу та притаманна лише їй чуттєвість не залишить байдужим жодного слухача.

Коли: 31 березня, 19:00.

Де: Київ, вул. Симона Петлюри, 4 Caribbean Club

Ціна квитка: 200-1100 грн.

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