31 жовтня у НАТО відбудеться моновистава "Любовна одповідь чоловікові, що сидить у кріслі" за п’єсою колумбійського письменника Габріеля Гарсії Маркеса. Музика Астора П’яццолло!! У постановці прозвучать Oblivion, Adios Nonino, Libertango та інші не менш відомі у світі композиції.

"Любовна одповідь чоловікові, який сидить в кріслі". Прес-служба Національної оперети України

Виставу порівнюють з відвідуванням психолога: насичений, захоплюючий сюжет допоможе розібратися в собі, впізнати та переосмислити багато що з особистого життя... Вистава точно не залишить байдужим!

"Любовна одповідь чоловікові, який сидить в кріслі". Прес-служба Національної оперети України

Це спроба розібратися в собі через пошук сенсу у власному подружньому житті тривалістю 25 років. Владна, красива, розумна жінка промовляє свій монолог чоловікові, що сидить у кріслі… Але крісло пустее… Тільки вона і музика. Тоді хто ж чує цю одповідь, ліричну, гнівливу, пристрасну?…

"Любовна одповідь чоловікові, який сидить в кріслі". Прес-служба Національної оперети України

Відверте звертання жінки до чоловіка, інтерпретоване режисером вистави Богданом Струтинським так, щоб врешті вона була почутою. Ким? Нами — глядачами. Жінками, що шукають вічного сенсу — кохання, і чоловіками, які тут, поряд, у кріслі…

"Любовна одповідь чоловікові, який сидить в кріслі". Прес-служба Національної оперети України

"Любовна одповідь чоловікові…" — незвичайна вистава, яка може нагадати глядачам їхні власні стосунки, несподівано віддзеркалюючи кожному щось особисте. ЇЇ можна порівняти із візитом до психолога – усе, як на долоні. Тільки передбачити, яка таємниця відкриється наступної миті – неможливо.

"Любовна одповідь чоловікові, який сидить в кріслі". Прес-служба Національної оперети України

Сюжет розвивається навколо рішення, яке приймає головна героїня вистави Грасіела. Воно – остаточне, але спочатку потрібно все сказати. Нарешті після багатьох років мовчання жінка не стримує себе ані в словах, ані в почуттях, ані в діях.

"Любовна одповідь чоловікові, який сидить в кріслі". Прес-служба Національної оперети України

Вона говорить чоловікові: "Якщо тебе засудять на Страшному Суді, то за те, що вдома у тебе жило кохання, а ти його не розгледів". Всю розкіш, багатство і всі безрадісні світанки свого життя, вона ладна віддати, аби можна було повернути час, коли в занедбаній старій хатині, їхньому з чоловіком першому домі, панувало кохання.

"Любовна одповідь чоловікові, який сидить в кріслі". Прес-служба Національної оперети України

Щастя — це кохання… Згодні?

У головній ролі з. а. України Ася Середа-Голдун.

Де: "Сцена 77" (сучасний простір під дахом Театру)

Квитки тут.

"Любовна одповідь чоловікові, який сидить в кріслі". Прес-служба Національної оперети України