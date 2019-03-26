29 березня під дахом Національної оперети покажуть трагікомедію "Оркестр"

Ексцентрична трагікомедія на 1 дію "Оркестр" відбудеться 29 березня під дахом національної оперети України – на "Сцені 77".

Ми часто сприймаємо оркестр, як єдиний бездоганний механізм, що видає звуки. Ми бачимо злети диригентської палички, синхронне рух смичка, чіткість і злагодженість всіх "складових". Однак ми дуже рідко замислюємося над тим, що кожна складова оркестру - це, перш за все, людина зі своєю історією, душею, злетами і падіннями. Життя артистів глядачам, як правило, здається особливою: повної творчості, успіху, пригод, любові шанувальників і безтурботності. Але "Оркестр" Жана Ануя піднімає завісу і дозволяє побачити справжню людину за маскою професійної посмішки.

"На сцені не скандалити! Публіка дивиться на нас, навіть коли ми не граємо! Посмішки. Чарівність. Можна говорити все, що завгодно, але при цьому посміхатися". Це, мабуть, ключова фраза, яка визначає суть не тільки п'єси "Оркестр", але і багатьох закулісних відносин в цілому. Елегантно відпускати один одному шпильки - ціле мистецтво. А тим більше, якщо мова йде про жіночому колективі. Чим же ще займатися під час перерв, як не відточувати один на одному майстерність їдких реплік і жартів, як не сміятися і підколювати співрозмовницю? Або, наприклад, плести інтриги навколо одного єдиного чоловіка, який грає в оркестрі? У чому ж ще показати свою перевагу - приховуючи невдачі і недоліки - як ні в цьому дивовижному "обміні люб'язностями"? Адже якби перевага, справді, існувало, то навряд чи б одна з цих дамочок грала в сумнівному "Оркестрик", розважаючи публіку в санаторіях. І особисте життя, напевно, не викликала б стільки пересудів і сумнівів. Нічого цього у героїнь п'єси немає.

Тривале спільне перебування не завжди згуртовує людей. Так чому б не придумати задоволення собі самій? Чому не склали легенду власного життя, повіривши в неї і примушуючи повірити інших? І все б нічого, але за всією цією бравадою раптово виявляється справжня життєва драма ... Але при цьому потрібно продовжувати виходити на сцену, щоб - приховуючи емоції - розважати публіку.

Жан Ануй каже, що в його творі можна нарахувати до 98 різних смислів! Втім, режисер-постановник Анна Горська вирішила піти далі і додати спектаклю провокаційності, епатажності і новизни. Тому всі жіночі ролі в спектаклі виконують ... мужні і привабливі чоловіки!

Коли: 29 марта, пятница

Де: Національна оперета України (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. Метро "Олімпійська")

(063) 674-43-34, (050) 719-73-90

Квитки ТУТ:

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!