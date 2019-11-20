26 та 27 листопада –в рамках Фестивалю-премії "GRA" - відбудеться всесвітньо відомий мюзикл "Скрипаль на даху"

26 та 27 листопада на головній сцені Національної оперети – в рамках Фестивалю-премії "GRA" - відбудеться всесвітньо відомийбродвейський мюзикл "Скрипаль на даху".

Фото: Анатолій Федорців

Чому скрипаль на даху? На це питання доволі часто доводилося відповідати художнику Марку Шагалу, лейтмотивом творчості якого став образ скрипаля, надто яскравого і незвичайного щоб існувати у реальності. Тим не менш, художник незмінно повторював, що Скрипаль на даху – це реальність! Скрипаль, мовляв, забрався на дах, аби його не турбували… Автори мюзиклу про Тев’є Тевеля - композитор Джеремі Бок та лібретисти Джозеф Стайн і Шелдон Харнік - втілили шагалівський образ Скрипаля в музичній історії за оповіданнями Шолома Алейхема "Тев’є молочник".

Мюзикл розпочинається композицією "Традиція" і саме ця тема – тема традиції, згідно із задумом авторів - стала концепцією всього твору. Традиції життя, їх збереження, слідування ним жителями єврейського містечка Анатівка, що під Києвом, сколихнули почуття людей різних національностей, різних віросповідань. Мюзикл "Скрипаль на даху", який вперше був поставлений на Бродвеї у 1964 році, підкорив серця мільйонів!

Фото: Анатолій Федорців

Головний герой Тев’є, батько п’ятьох доньок, розмірковує про сенси життя і любить порозмовляти із Богом. Він є ревнителем традицій, ретельно оберігає родинне вогнище від негараздів, мріє про щастя й достаток. Тев’є упевнений, що варто вигідно видати дочок заміж, аби ті влаштувалися у житті якнайкраще. За сюжетом твору сваха Єнта вже й женихів дочкам Тевель підшукала. Але замість того, щоб узяти шлюб із багатим вдівцем Лайзером, старша дочка Цейтл виходить заміж за бідного кравця Мотла. Тев’є, розчулений почуттями донечки, благословляє молодят і умовляє погодитись на їхній шлюб дружину Голду. Що ж? "Гроші – вони круглі. Сьогодні там, а завтра вже тут, аби бути живим здоровим. А головне – це надія!" — філософствує Тев’є.

Фото: Анатолій Федорців

Друга дочкаГодл закохується у бідного студента Перчика і від’їжджає з ним до революційного Києва. Третя остаточно розбиває серце батька: Хава вінчається із Федькою у православному храмі, зраджуючи релігійним віруванням сім’ї, і Тев’є відмовляється від неї. Тим часом родину чекають непрості випробування. За царським указом всі євреї мають виїхати з губернії. Збираючи нехитрий скарб, Тев’є примирюється із долею і благословляє на прощання непокірну Хаву. Цейтл і Мотл збираються до Америки, Годл слідує за Перчиком у заслання до Сибіру, а Хава збирається із Федькою до Кракова — дороги рідних розходяться по світу…

Фото: Анатолій Федорців

У традиційній культурі музикант-скрипаль супроводжує всі етапи життя єврейської родини. Він став символом життєвого укладу, знаковим образом поєднання усталеності та свободи.

Мюзикл "Скрипаль на даху" Національної оперети України – спроба сучасного відображення складного поєднання розбіжностей життя. Філософська та лірична постановка, де у сценічній реальності акторського буття грають музика, колір та безмежні почуття.

Фото: Анатолій Федорців

… підготовлено за матеріалами прес-ценру НАТО.

Коли: 26 та 27 листопада

Тривалість вистави: 19:00 - 22:30

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро "Олімпійська")

Квитки тут:

Фото: Анатолій Федорців

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