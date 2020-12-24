26 та 27 грудня у Національній опереті покажуть виставу для всієї родини "Вертеп. Казки тихої ночі"

Різдвяна музична лялькова вистава-фантазія для всієї родини "Вертеп. Казки тихої ночі" - це захоплива подорож у казковий і таємничий світ давніх обрядів та звичаїв наших предків, пов’язаних з Різдвяними святами.

"Вертеп. Казки тихої ночі " Оксана Лазепко

На вас чекатиме святкова забава зі справжнім Різдвяним Вертепом, колядками та щедрівками, знайомство з магічним Дідухом, веселою Маланкою та Козою, а також чудова захоплива історія про народження Різдвяної Зірки.

"Вертеп. Казки тихої ночі " Оксана Лазепко

Автентичні різдвяні колядки та щедрівки у виконанні солістів хору Національної оперети України, витончене та віртуозне звучання української бандури у поєднанні з традиціями найдавнішого українського вертепного театру ляльок подарують вам відчуття справжнього Різдвяного свята.

"Вертеп. Казки тихої ночі " Оксана Лазепко

До уваги батьків! В залі діє вільна посадка. Діти будуть сидіти на подушках. Дорослі - позаду ( на стільцях ) . Просимо взяти змінне взуття.

"Вертеп. Казки тихої ночі " Оксана Лазепко

… за матер і алам и прес-центр у НАТО

Фото: Оксана Лазепко

Постановча група:

Режисер-постановник та автор сценарію – Максим Добролюбов

Автор ідеї – Тетяна Зілінська

Художник-постановник, художник з костюмів – Олена Поліщук

Світлове оформлення – Вероніка Бабченко

Дійові особи та виконавці:

Старша коза

Олена Галушка

Молодша коза

Ганна Коваль

Маланка

Наталія Логощук

Колядники

артисти хору

Коли: 26 та 27 грудня

"Вертеп. Казки тихої ночі " Оксана Лазепко

2:00 - 13:00

15:00 – 16:00

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3) на Малій сцені у правому фойє Театру.

Квитки ТУТ:

Увага! Є квиток із аудіодискрипцією (для незрячих/слабозорих відвідувачів).

Ваші дії при замовленні послуги аудіодискрипції: