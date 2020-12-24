26 та 27 грудня у Національній опереті покажуть виставу для всієї родини "Вертеп. Казки тихої ночі"
Різдвяна музична лялькова вистава-фантазія для всієї родини "Вертеп. Казки тихої ночі" - це захоплива подорож у казковий і таємничий світ давніх обрядів та звичаїв наших предків, пов’язаних з Різдвяними святами.
На вас чекатиме святкова забава зі справжнім Різдвяним Вертепом, колядками та щедрівками, знайомство з магічним Дідухом, веселою Маланкою та Козою, а також чудова захоплива історія про народження Різдвяної Зірки.
Автентичні різдвяні колядки та щедрівки у виконанні солістів хору Національної оперети України, витончене та віртуозне звучання української бандури у поєднанні з традиціями найдавнішого українського вертепного театру ляльок подарують вам відчуття справжнього Різдвяного свята.
До уваги батьків! В залі діє вільна посадка. Діти будуть сидіти на подушках. Дорослі - позаду ( на стільцях ) . Просимо взяти змінне взуття.
… за матер і алам и прес-центр у НАТО
Фото: Оксана Лазепко
Постановча група:
Режисер-постановник та автор сценарію – Максим Добролюбов
Автор ідеї – Тетяна Зілінська
Художник-постановник, художник з костюмів – Олена Поліщук
Світлове оформлення – Вероніка Бабченко
Дійові особи та виконавці:
Старша коза
Олена Галушка
Молодша коза
Ганна Коваль
Маланка
Наталія Логощук
Колядники
артисти хору
Коли: 26 та 27 грудня
2:00 - 13:00
15:00 – 16:00
Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3) на Малій сцені у правому фойє Театру.
Квитки ТУТ:
Увага! Є квиток із аудіодискрипцією (для незрячих/слабозорих відвідувачів).
Ваші дії при замовленні послуги аудіодискрипції:
при купівлі квитка у касі у театру оперети, потрібно попередити касира про необхідність аудіодискриптора (послуга надається безкоштовно, ціна квитка на виставу фіксована);
при купівлі електронного або друкованого квитка в інших касах міста, необхідно зателефонувати адміністраторам театру оперети та замовити дану послугу за телефонами: 287-26-30 або 097-20-63-421;
попередити про надання цієї послуги необхідно не пізніше, ніж за 5 днів до дати вистави, зазначеної у квитку;
для отримання послуг звукоопису на вистави великої зали, необхідно придбати місце у партері;
у день вистави просимо прибути за 30 хвилин до початку вистави для знайомства з аудіодискриптором та технічним обладнання для звукоопису.