26 і 27 листопада в Національній опереті в рамках Фестивалю-премії "GRA" покажуть мюзикл "Скрипаль на даху"

26 і 27 листопада на головній сцені Національної оперети – в рамках Фестивалю-премії "GRA" - відбудеться всесвітньо відомий бродвейський мюзикл "Скрипаль на даху".

Чому скрипаль на даху? На це питання досить часто доводилося відповідати художнику Марку Шагалу, лейтмотивом творчості якого став образ скрипаля, занадто яскравого і незвичайного щоб існувати в реальності. Проте, художник незмінно повторював, що Скрипаль на даху – це реальність! Скрипаль, мовляв, забрався на дах, щоб його не турбували ... Автори мюзиклу про Тев'є Тевеля - композитор Джеремі Бок і лібретист Джозеф Стайн і Шелдон Харнік - втілили шагалівській образ Скрипаля в музичній історії з розповідей Шолом Алейхема "Тев'є молочник".

Мюзикл починається композицією "Традиція". Саме ця тема – тема ТРАДИЦІЇ - згідно із задумом авторів, стала концепцією всього твору.

Фото: Анатолій Федорців

Традиції життя, їх збереження, дотримання ним жителями єврейського містечка Анатіевка, що під Києвом, сколихнули почуття людей різних національностей, різних віросповідань. Мюзикл "Скрипаль на даху", який вперше був поставлений на Бродвеї в 1964 році, встиг підкорити з моменту свого створення серця мільйонів!

- Це один з найскладніших проектів, за які мені доводилося братися, - говорить генеральний директор-художній керівник Національної оперети, н. а. Україна Богдан Струтинський. - Цей спектакль тісно пов'язаний з темою сучасної України. Йдеться про три народи: російською, українською та єврейською - про те, як вони співіснують разом, як їх тримають традиції і як ці традиції руйнуються. Цим проектом ми хочемо показати, чи є в Україні майбутнє, якщо ми зламаємо наші традиції. Що буде далі? Де наше коріння?

Фото: Анатолій Федорців

Постановка стала можлива завдяки домовленості з MUSIC THEATRE INTERNATIONAL (EUROPE) LTD. Лібрето - Джозеф Стайн і Шелдон Харнік. Оригінальну режисуру і постановку Джерома Роббінса відтворив на сцені Національної оперети України генеральний директор – художній керівник театру, н. а. Україна Богдан Струтинський.

Фото: Анатолій Федорців

Чому саме "Скрипаль на даху"? .. На це питання часто доводилося відповідати художнику Марку Шагалу, лейтмотивом творчості якого став образ скрипаля - занадто яскравий і незвичайний, щоб існувати в реальності. Проте, художник незмінно повторював, що Скрипаль на даху - це реальність! Скрипаль, мовляв, забрався на дах, щоб його не турбували. Автори мюзиклу про Тев'є Тевеля - композитор Джеремі Бок, лібретист Джозеф Стайн і Шелдон Харнік - втілили Шагаловскіе образ скрипаля в музичній історії з розповідей Шолом-Алейхема "Тев'є-молочник".

Головний герой Тев'є (батько п'ятьох дочок) розмірковує про сенс життя і любить говорити з Богом. Він є прихильником традицій, ретельно оберігає сімейне вогнище від негараздів, мріє про щастя і достатку. Тев'є впевнений, що варто вигідно віддати дочок заміж, як ті влаштуються в житті благополучно. За сюжетом, сваха Ента вже і женихів дочкам Тевель підшукала. Але замість того, щоб одружитися з багатим вдівцем Лайзером, старша дочка Цейтл виходить заміж за бідного кравця Мотла. Тев'є, розчулений почуттями дочки, благословляє молодят і вмовляє погодитися на їх шлюб дружину Голду. Що ж? .. "Гроші - вони круглі. Сьогодні там, а завтра вже тут, щоб бути живим здоровим. А головне - це надія", - філософствує Тев'є.

Фото: Анатолій Федорців

Друга дочка Годл закохується в бідного студента Перчика і їде з ним у революційний Київ. Третя остаточно розбиває серце батька: Хава вінчається з Федьком в православному храмі, змінюючи релігійних вірувань сім'ї і Тев'є відмовляється від неї. Тим часом сім'ю чекають непрості випробування. За царським указом всі євреї повинні виїхати з губернії. Збираючи нехитрий скарб, Тев'є примиряється з долею і благословляє на прощання непокірну Хаву. Цейтл і Мотл збираються в Америку, Годл слід за Перчиком на заслання в Сибір, а Хава збирається з Федьком до Кракова - дороги рідних розходяться по світу ...

Фото: Анатолій Федорців

У традиційній культурі музикант-скрипаль супроводжує всі етапи життя єврейської родини. Він став символом життєвого укладу, знаковим чином поєднання стійкості і свободи. Мюзикл "Скрипаль на даху" Національної оперети України - спроба сучасного відображення складного поєднання розбіжностей життя. Філософська і лірична постановка, де в сценічній реальності акторської буття грають музика, колір і безмежні почуття.

Фото: Анатолій Федорців

Постановочна група:

Режисер-постановник – н. а. Україна Богдан Струтинський

Сценографія – з. д. і. Олександр Білозуб

Балетмейстер-постановник – з. а. Україна Вадим Прокопенко

Дір іжере постановник – з. д. і. Ігор Ярошенко

Коли: 26, 27 листопада

Де: Національна оперета України (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. Метро "Олімпійська")

Для довідок та броні: (044) 289-53-31, (050) 719-73-90, (063) 674-43-34;

Купити квитки ТУТ :

Фото: Анатолій Федорців

... підготовлено на основі матеріалів прес-центру НАТО.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!