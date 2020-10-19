24 жовтня у Національній опереті відбудеться вистава-концерт "Шедеври барокової музики. Італійське бароко"

Марія Шевчук Афіша 12:48, 19.10.2020
"Шедеври барокової музики. Італійське бароко "
Прес-служба Національної оперети України

У новому 86-му сезоні Національна оперета України знову відчинила двері Салону барокової музики "Венеціанська ніч".

24 жовтня на Малій сцені, що у правому фоє Театру, вишуканій публіці буде представлена музика епохи Бароко - Шедеври барокової музики. Італійське бароко".

"Шедеври барокової музики. Італійське бароко "
Прес-служба Національної оперети України

Вокальні шедеври виконають солістки-вокалістки Національної оперети України - з.а. України Олена Арбузова та з.а. України Валерія Туліс.

Інструментальні твори того часу прозвучать у виконанні ансамблю барокової музики, який складається з солістів оркестру Національної оперети України: Анатолій Воробей (флейта), Максим Коломієць (гобой), Тетяна Мартинюк-Багрій (скрипка), Олена Малиновська (віолончель), Любов Титаренко (клавесин).

"Шедеври барокової музики. Італійське бароко "
Прес-служба Національної оперети України

Варто зазначити, що усі ексклюзивні переклади партитури для ансамблю написав композитор та гобоїст Максим Коломієць.

Танцювальну музику епохи Бароко продемонструють артистки балету Ксенія Некрасова та Дар’я Бусько.

"Шедеври барокової музики. Італійське бароко "
Прес-служба Національної оперети України

24 жовтня Глядач Національної оперети України – разом з виконавцями - порине у витончений світ аристократизму Італійського бароко. Монтеверді, Вівальді, Каччіні, Гастольді – композитори, що добре знані у всьому світі. Їх музика - у віртуозному виконанні кращих музикантів НАТО - подарує відчуття легкої радості венеціанського карнавалу та мрійливої краси італійського пейзажу.

"Шедеври барокової музики. Італійське бароко "
Прес-служба Національної оперети України

Концерт на 1 відділення.

Квитки тут.

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