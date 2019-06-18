23 червня в Національній опереті можна подивитися романтичну комедію "На краю світу ..."

Чим закінчиться знайомство в Інтернеті двох підлітків Юлії й Августа, які вирушили на край світу в норвезькі фіорди зовсім не заради красот і романтики, а щоб піти з життя, стрибнувши разом зі скелі ...

Що спонукало їх до такого рішення? Підлітковий максималізм? Самотність? І чи зможе їх щось зупинити? Відповіді на ці та багато інших питань – в новій постановці "# На_краю_света" на сцені Stage _ lab Національної оперети України.

Нагадаємо, що сцена Stage_lab Національної оперети України – це нове сценічне простір, яке відкрилося рівно рік тому. Глядацька зала розрахована на 44 місця.

Режисер-постановник Дмитро Захоженко.

До речі, в цей день на глядачів чекає приємний сюрприз! Який саме – стане відомо за кілька днів на сторінці Національної оперети в Фейсбук і безпосередньо перед виставою.

Одну з головних ролей у виставі зіграє молода перспективна актриса Катерина Алексєєва. Студентка КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого (майстерня народного артиста України С. А. Моісеєва).

Незадовго до прем'єри ми задали Каті кілька питань ...

- Катя, про що цей спектакль?

- Насправді він багато про що. Про те, як людині складно існувати в цьому суспільстві ... Про цінностях. І, звичайно ж, про кохання. Не просто про любов, а про спонтанної любові. А ще про те, наскільки людині потрібен поруч людина - який би його розумів і підтримував. Думаю, що про це ...

Що можна сказати про Вашу героїні? .. Яка вона?

Юля, перш за все - борець за справедливість, за чесність і натуральність цього світу. При цьому вона дуже владна! І, я б сказала, занадто доросла для своїх 19 років.

Нагадаємо, це вже не перший досвід роботи Катерини Алексєєвої в стінах Національної оперети України. Влітку 2018 року Катя пройшла тендер і була затверджена на головну роль (роль Жанни д'Арк) в рок-опері "Біла ворона", прем'єра якої з успіхом відбулася в лютому 2019 року.

А зараз репетиції комедії "На краю світу ..." йдуть повним ходом.

У ролях: Катерина Алексєєва, Дмитро Воронов, Ігор Чебан

Коли: 23 июня (неділя)

Де: Національна оперета України (м.Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. Метро "Олімпійська")

Початок о 19:30

Підготувала Оксана Лазепко

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