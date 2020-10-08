22 жовтня у Національній опереті відбудеться вистава-попурі 'Ах, цей Оффенбах!'

22 жовтня на малій сцені Національної оперети України – "Театр у фоє" - відбудеться вистава-попурі "Ах, цей Оффенбах!" за творами видатного французького композитора.

Виконавці запрошують глядача у чарівний світ його оперет: "Паризьке життя", "Перікола", "Синя борода", "Орфей у пеклі", "Острів тюльпанів", "Робінзон Крузо" та опер "Політ на місяць", "Чоловік за дверима", "Казки Гофмана" і "Звана вечеря з італійцями".

Основою для сценографічного рішення вистави стало життя Оффенбаха, коли він робив перші кроки у мистецтві, хотів мати свій театр. Але за правилами і законами, які існували тоді у Франції, він міг мати театр, в якому було б лише три актори і які б виконували лише одноактові твори — музичну комедію, водевіль, оперету або оперу. У нього було дві дочки, з якими він співпрацював. Ці факти з життя композитора ми перенесли на наш майданчик.

— Для мене як режисера було головним, аби люди відчули мить свята, залишилися задоволеними, отримали позитивні емоції. Тому я вирішив зробити щось цікаве саме для оперного формату. Почав шукати и обрав французького композитора Жака Оффенбаха, двохсотлітній ювілей якого відзначили минулого року. Вийшла попурі-фантазія за темами його оперних творів і оперет, - розповідає режисер вистави Максим Добролюбов.

Музика Оффенбаха вже сама по собі — театр. Тут не треба нічого додавати, якщо ти можеш вірно розшифрувати те, що хотів сказати автор.

У виставі беруть участь н.а. України Олександр Кравченко (голос Парижа), Олександр Харламов (мосьє Оффенбах, відомий паризький композитор, власник театру "Буфф — Париз’єн"), Ганна Коваль (оперна прима та муза Ж. Оффенбаха), заслужена артистка Ірина Беспалова-Примак (Розіта, дочка мосьє Оффенбаха та солістка у його театрі), Кирило Басковський (мосьє Гоффман, молодий поет), заслужений працівник культури Зоя Кравченко (Ядвіга, покоївка в домі мосьє Оффенбаха, яка мріє стати актрисою в його театрі та таємно закохана в нього).

Вистава йде французькою, українською та російською мовами.