2 лютого на сцені Національної оперети відбудеться легендарна рок-опера "Біла ворона"

В основі сюжету - історія життя Орлеанської Діви чи Жанни д'Арк, яка очолила боротьбу французького народу під час Столітньої війни.

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

Версія від Національної оперети – це нове, яскраве й сильне прочитання вже знайомого сюжету за поемою Юрія Рибчинського. Це бачення сьогодення крізь алегоричну призму мистецтва. Чесно й відверто.

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

Над створенням рок-опери працювали такі майстри, як Максим Голенко (режисер), Максим Булгаков (балетмейстер), Сергій Нестерук (диригент), Володимир Ковальчук (сценограф), Олена Левченко (художник по костюмах), Олександр Корш (аранжувальник) і ін.

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

Як заклик до миру

- Рок-опера "Біла ворона" - це заклик до миру. Коли влада любить свій народ, у неї є перспективи, є майбутнє. Адже народ це голос розуму, - говорить генеральний директор-художній керівник Національної оперети України, н. а. Україна Богдан Струтинський. - Теми, порушені у постановці, актуальні й сьогодні. Це зрада, вибір, любов до народу і те, як держава вчиняє зі своїми героями.

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

Про наш час

За словами автора і драматурга Юрія Рибчинського, матриця, яка була створена в п'єсі "Біла ворона" в далекому 1989 році, співзвучна і теперішньому часу.

- Я вдячний Національної оперети за те, що вона взялася за цю непросту роботу, - каже Юрій Рибчинський.

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

А композитор Геннадій Татарченко додає, що щасливий почути свою музику у виконанні професійних артистів музичного театру такого високого рівня.

Динаміка в статиці

Для роботи над сценографічним рішенням вистави був запрошений радянський, український й одночасно канадський художник, живописець та педагог Володимир Ковальчук. За словами Володимира, головний принцип його роботи: "динаміка в статиці".

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

- Дуже радий, що ми залучили до роботи над "Білою вороною" Володимира Ковальчука. Він вніс неймовірно потужний рух в цей проект. Ми змогли на нього подивитися під іншим кутом. Для мене це було важливо, корисно і цікаво, - зауважує режисер-постановник Максим Голенко. - Багато що речі вдалися візуально. Дуже сильний сатирично соціальний пласт. Ми це зробили!

Народ як головний персонаж

- Це не дивертисмент. Балет тут повноцінний ключовий персонаж. Народ у всіх його іпостасях. Моїм першочерговим завданням було створення певного емоційного стану, конструювання непростого шляху від емоції до думки. Це така певна брехтівська форма, яку потрібно відчути і в цьому правильно існувати. І балет з цим блискуче впорався, - каже балетмейстер-постановник вистави Максим Булгаков.

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

"Рок-опера Геннадія Татарченко та Юрія Рибчинського" Біла ворона" - справжній театральний хіт, по праву заслужив окремої сторінки в історії українського театру", - пише для газети "День" Людмила Олтаржевський.

Актуальність постановки важко переоцінити. Боротьба за свободу, відданість своєму королеві, безкомпромісність, внутрішня чистота і самовідданість ... на тлі проблеми вибору, зради і особистої драми.

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

Коли: 02 лютого

Де: Національна оперета (г. Киев, ул. Велика Васильківська, 53/3, ст. Метро "Олімпійська")

Тривалість: 19: 00-21: 10

Онлайн квитки ТУТ:

Фото: Анатолій Федорців, Оксана Лазепко

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