ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Афіша

2 червня в Національній опереті покажуть оперету "Графиня Маріца" Імре Кальмана

442Читати матеріал російською

Всесвітньо відому оперету Імре Кальмана "Графиня Маріца" ще називають "угорської рапсодією". Таку назву вона отримала, завдяки численним чардаш і угорським мотивами ...

2 червня в Національній опереті покажуть оперету "Графиня Маріца" Імре Кальмана

Варто відзначити, що на постановку оперети "Графиня Маріца" Національна оперета України отримала ліцензію від правонаступників композитора – дочки великого Маестро Івонни Кальман.

Прем'єра "Графиня Маріца" в 82-му театральному сезоні була представлена глядачеві в новій інтерпретації: змінений лібрето (Я. Иваницкой за мотивами п'єси Ю. Браммер і А. Грюнвальда), абсолютно новий поетичний текст музичних номерів ... Крім того, були дописані окремі сцени , відкриті купюри кальманівськи клавіру, введений балетний дивертисмент і багато іншого.

2 червня в Національній опереті покажуть оперету "Графиня Маріца" Імре Кальмана

На думку театральних критиків, нова сценічна версія "Графині Марици" надзвичайно динамічна і наближена до сучасного глядача.

- Ми повинні грати про наше сьогодення, тому що в театрі не може бути неактуальних фраз, - звертав увагу артистів на перших же репетиціях режисер-постановник, генеральний директор-художній керівник Театру, н. а. Україна Богдан Струтинський.

2 червня в Національній опереті покажуть оперету "Графиня Маріца" Імре Кальмана

Однак, незважаючи на те, що герої обговорюють "гарячі" проблеми інфляції, девальвації, оптимізації та економічних реформ - глядачеві відкривається вишукана атмосфера дворянської життя, прикрашена більш ніж 350-ю розкішними костюмами, створеними спеціально для даної постановки.

2 червня в Національній опереті покажуть оперету "Графиня Маріца" Імре Кальмана

Угорські витоки оперети підкреслює також сценографія, в якій домінує синій колір – колір абсолютної гармонії, який часто зустрічається в народних костюмах Угорщини. У просторі також використовується принцип угорської вишивки і знаменитого австрійського модерну. У другому акті - в сцені "Орфеум" - хореографічний дивертисмент представлений як своєрідний угорський канкан.

2 червня в Національній опереті покажуть оперету "Графиня Маріца" Імре Кальмана

Музика "Графині Марици" - це низка визнаних часом шлягерів, неймовірно складних для виконання. Це величезний діапазон сольних номерів, розгорнуті масові фінали, які не поступаються оперним ...

Уже після створення оперети "Графиня Маріца" Імре Кальман зізнавався: "Найскладнішим було написати оперету після" Графині Марици "!

2 червня в Національній опереті покажуть оперету "Графиня Маріца" Імре Кальмана

З історії….

Цікаво, що на певному етапі творчості Імре Кальман свято вірив, що, називаючи кожну нову свою оперету жіночим ім'ям, він забезпечує їй успіх. Справа в тому, що ранні твори композитора, які отримали суто "чоловічі" імена ( "Добрий товариш", "Маленький король") були рішуче відкинуті публікою. Тоді як всі наступні його твори, які мали "жіночі" імена, мали незмінно грандіозний успіх!

2 червня в Національній опереті покажуть оперету "Графиня Маріца" Імре Кальмана

Постановочна група:

Режисер-постановник - н. а. Україна, художній керівник театру Б. Струтинський

Диригент-постановник - С. Литвиненка

Балетмейстер-постановник - В. Прокопенко

Хормейстер-постановник - І. Ярошенко

Художник-постановник - А. Білозуб

Художник по костюмах - І. Давиденко

Коли 2 червня, неділя

Де: Національна оперета України (м.Київ, вул. В. Васильківська, 53/3, ст. М. "Олімпійська").

Початок о 19:00

Квитки тут :

2 червня в Національній опереті покажуть оперету "Графиня Маріца" Імре Кальмана
2 червня в Національній опереті покажуть оперету "Графиня Маріца" Імре Кальмана

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

op-