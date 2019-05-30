2 червня в Національній опереті покажуть оперету "Графиня Маріца" Імре Кальмана

Всесвітньо відому оперету Імре Кальмана "Графиня Маріца" ще називають "угорської рапсодією". Таку назву вона отримала, завдяки численним чардаш і угорським мотивами ...

Варто відзначити, що на постановку оперети "Графиня Маріца" Національна оперета України отримала ліцензію від правонаступників композитора – дочки великого Маестро Івонни Кальман.

Прем'єра "Графиня Маріца" в 82-му театральному сезоні була представлена глядачеві в новій інтерпретації: змінений лібрето (Я. Иваницкой за мотивами п'єси Ю. Браммер і А. Грюнвальда), абсолютно новий поетичний текст музичних номерів ... Крім того, були дописані окремі сцени , відкриті купюри кальманівськи клавіру, введений балетний дивертисмент і багато іншого.

На думку театральних критиків, нова сценічна версія "Графині Марици" надзвичайно динамічна і наближена до сучасного глядача.

- Ми повинні грати про наше сьогодення, тому що в театрі не може бути неактуальних фраз, - звертав увагу артистів на перших же репетиціях режисер-постановник, генеральний директор-художній керівник Театру, н. а. Україна Богдан Струтинський.

Однак, незважаючи на те, що герої обговорюють "гарячі" проблеми інфляції, девальвації, оптимізації та економічних реформ - глядачеві відкривається вишукана атмосфера дворянської життя, прикрашена більш ніж 350-ю розкішними костюмами, створеними спеціально для даної постановки.

Угорські витоки оперети підкреслює також сценографія, в якій домінує синій колір – колір абсолютної гармонії, який часто зустрічається в народних костюмах Угорщини. У просторі також використовується принцип угорської вишивки і знаменитого австрійського модерну. У другому акті - в сцені "Орфеум" - хореографічний дивертисмент представлений як своєрідний угорський канкан.

Музика "Графині Марици" - це низка визнаних часом шлягерів, неймовірно складних для виконання. Це величезний діапазон сольних номерів, розгорнуті масові фінали, які не поступаються оперним ...

Уже після створення оперети "Графиня Маріца" Імре Кальман зізнавався: "Найскладнішим було написати оперету після" Графині Марици "!

З історії….

Цікаво, що на певному етапі творчості Імре Кальман свято вірив, що, називаючи кожну нову свою оперету жіночим ім'ям, він забезпечує їй успіх. Справа в тому, що ранні твори композитора, які отримали суто "чоловічі" імена ( "Добрий товариш", "Маленький король") були рішуче відкинуті публікою. Тоді як всі наступні його твори, які мали "жіночі" імена, мали незмінно грандіозний успіх!

Постановочна група:

Режисер-постановник - н. а. Україна, художній керівник театру Б. Струтинський

Диригент-постановник - С. Литвиненка

Балетмейстер-постановник - В. Прокопенко

Хормейстер-постановник - І. Ярошенко

Художник-постановник - А. Білозуб

Художник по костюмах - І. Давиденко

Коли 2 червня, неділя

Де: Національна оперета України (м.Київ, вул. В. Васильківська, 53/3, ст. М. "Олімпійська").

Початок о 19:00

Квитки тут :

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