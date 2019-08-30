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19 вересня у Національній опереті даватимуть комічну оперу Г. Доніцетті "Дзвіночок"

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Комічна опера Гаетано Доніцетті "Дзвіночок" відтворює атмосферу старовинного італійського подвір’я, наповненого веселою та легкою музикою.

19 вересня у Національній опереті даватимуть комічну оперу Г. Доніцетті "Дзвіночок"

Фото: Прес-служба Національної оперети

Глядачі розміщуються за столиками, а перед ними розігрується динамічне й кумедне дійство із дотепними жартами й несподіваними перевтіленнями, крізь які проглядатимуть навіть філософські сенси.

Невеликий, але уславлений музичними - особливо вокальними - партіями твір, Гаетано Доніцетті написав за власним лібрето. Він з легкістю писав вірші, додавав діалоги у прозі, а вже музика лилася наче шампанське: шипуча, іскриста, грайлива, з несподіваними жартівливими знахідками та чарівними мелодіями. Виконуючи обіцянку, яку маестро дав співакам, котрі замовили йому цей твір, "Дзвіночок" був написаний за тиждень!

19 вересня у Національній опереті даватимуть комічну оперу Г. Доніцетті "Дзвіночок"

Фото: Прес-служба Національної оперети

Прем’єра відбулася в Італії, в Театрі Нуово (Teatro Nuovo) ввечері 1 червня 1836 року в присутності численної публіки. Твір одразу назвали "маленьким дивом комедійності, витонченості і веселого, грайливого натхнення".

19 вересня у Національній опереті даватимуть комічну оперу Г. Доніцетті "Дзвіночок"

Фото: Прес-служба Національної оперети

Композитор визначив простий ряд персонажів: дон Аннібале Пістаккьо — аптекар; Серафіна — його дружина; мадам Роза — мати Серафіни; Енріко — племінник, закоханий у Серафіну, Спірідіоне — слуга дона Аннібале.

19 вересня у Національній опереті даватимуть комічну оперу Г. Доніцетті "Дзвіночок"

Фото: Прес-служба Національної оперети

Сюжет побудований на хитрощах жартівника Енріко. Молодий племінник намагається перешкодити аптекарю і його юній дружині Серафині в їхню першу шлюбну ніч. Він невтомно всю ніч дзвонить у дзвіночок в аптеку, прохаючи ліки від вигаданих хвороб. Щоразу Енріко з’являється у різних образах: то він француз, в якого прихопив живіт, або тенор, що втратив голос, то старий, в якого захворіла (на всі хвороби відразу) його дружина і він благає її вилікувати, промовляючи всілякі веселі нісенітниці.

19 вересня у Національній опереті даватимуть комічну оперу Г. Доніцетті "Дзвіночок"

Фото: Прес-служба Національної оперети

Працюючи над лібрето, Гаетано Доніцетті й сам сміявся — над текстом і музикою, яка нібито "скаче" в ритмі веселих віршів. Добрий настрій автора неодмінно має передатися і глядачам вистави "Дзвіночок" на малій сцені у фойє Національної оперети України.

19 вересня у Національній опереті даватимуть комічну оперу Г. Доніцетті "Дзвіночок"

Фото: Прес-служба Національної оперети

Коли: 19 вересня, четвер. Початок о 19:00

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3, ст. метро "Олімпійська")

Для замовлень квитків: (044) 289-53-31, (063) 674-43-34, (050) 719-73-90 або на сайті

Постановча група:

Режисер-постановник – Віталій Пальчиков

Диригент-постановник – з. а. України Оксана Мадараш

Балетмейстер-постановник – Наталія Скуба

Хормейстер-постановник – з. д. м. України Ігор Ярошенко

Художник-постановник – Марія Грабченко

Диригент – Сергій Голубничий

Світлове оформлення – Руслан Долинич

Звукорежисер – Надія Сідорова

Концертмейстери – з. а. України Олена Опанасенко, Анна Поліщук,

Любов Тітаренко, Єлизавета Хляпова, Зоя Володарська, Наталія Коломієць

Помічники режисера – Ольга Жмура, Олена Ісаєва, Максим Козолуп

19 вересня у Національній опереті даватимуть комічну оперу Г. Доніцетті "Дзвіночок"

Фото: Прес-служба Національної оперети

Дійові особи та виконавці:

Дон Аннібале - Олександр Харламов

Енріко - Дмитро Воронов

Спиридоне - Олексій Кириллов, Максим Гара

Серафіна - Тетяна Дідух, з.а. України Галина Грегорчак-Одринська, з.а. України Олена Арбузова

Роза – з.а. України Ганна Довбня, н. а. України Ірина Лапіна

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