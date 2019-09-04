18 вересня у приміщенні Консерваторії покажуть мюзикл І. Поклада "Таке єврейське щастя"

Відомий мюзикл І. Поклада "Таке єврейське щастя" – це незабутня історія про сміх та сльози, вірність й зраду, лицемірство та відвагу. І все це – з неповторним колоритом славнозвісних одеських двориків, сповнених гумору, анекдотичних курйозів та кумедних історій, що повсякчас трапляються з веселими та дотепними місцевими жителями…

Колись на постійне місце проживання за кордон вдавалося виїхати хіба що тільки… євреям. Знаходилися спритники, якi це використовували. Один з таких одружився з єврейкою та виїхав до Ізраїлю. Та недовго тривала сiмейна iдилiя. Зрадник залишив дружину й втiк з iншою за океан. І хоч болiсно залишати Батькiвщину, своїх рiдних i друзiв, допомогти онуцi та повернути не надто порядного зятя додому збирається баба Маня – улюблениця великого й дружнього одеського двору.

Яскравий, динамічний та життєвий мюзикл "Таке єврейське щастя"від Національної оперети України вже понад 30 років має незмінний успіх у публіки, а виконавиця ролі баби Мані – народна артистка України Тамара Тимошко-Горюшко – неодноразово була визнана "кращою виконавицею головної жіночої ролі" на різноманітних мистецьких конкурсах та фестивалях.

Фото: Анатолій Федорців

(Вистава йде російською мовою)

Коли: 18 вересня, середа (19:00 - 21:30)

Де: Приміщення залу ім. Василя Сліпака оперної студії НМАУ ім. Чайковського (Консерваторія) вулиця Архітектора Городецького, 1-3

Квитки тут:

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