17 та 18 січня на головній сцені Національної оперети відбудеться сучасна інтерпретація "Баядери"

17 та 18 січня на головній сцені Національної оперети України кияни та гості столиці побачать оперету "Баядера" на музику угорського композитора Імре Кальмана. Нова постановка від Національної оперети - сучасна інтерпретація зворушливої й водночас пристрасної всесвітньо відомої історії кохання індійського принца Раджамі та артистки паризького вар’єте на ім’я Одетта Дарімонд.

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Робота над постановкою була складною, цікавою і нетиповою. Ми собі дозволили трохи експериментів, висвітлюючи сучасну тему стосунків, кохання й взагалі мистецтва. Змінили лібрето, додали іронії, провели паралелі між минулим й сучасністю, але головне завдання – відокремити гру і реальність", — зауваж ує генеральний директор-художній керівник Театру н. а. України Богдан Струтинський.

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Постановка здійснена за мотивами лібрето Юліуса Браммера та Альфрема Грюнвальда. Сучасну оригінальну інтерпретацію тексту здійснила Яна Іваницька.

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Якби ми ставили оригінальну п’єсу, то вона б зайняла чотири години на сцені, адже там майже 40 персонажів, багато з яких на сьогодні не актуальні. Їх діалоги і монологи завеликі, а сучасному глядачу потрібна динаміка, тому так повільно, як 100 років тому вже не можна. У мене було 13 варіантів російсько- і україномовних текстів, а 14-та – оригінальна "Баядера". Прийняли рішення взяти найкраще з усіх 14 варіантів, написати своє, адаптувати, осучаснити діалоги, тому вийшов новий варіант "Баядери", — розповідає перекладач та автор віршів Яна Іваницька.

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Окрім зміненого лібрето, ввели декілька незвичних персонажів, експериментували з гардеробом (художник з костюмів - Ірина Давиденко). Головна новинка прем’єрної оперети – паралель головного сюжету і створення його телеверсії, до якої залучили артистів хору та балету (хормейстер-постановник - Сергій Нестерук, балетмейстер-постановник – з. а. України Вадим Прокопенко).

Фото: Прес-служба Національної оперети України

"Баядера" Імре Кальмана – це одна з топових оперет, працювати з такою музикою дуже приємно. Композитором дуже вдало поєднана східна тематика з віденською танцювальною традицією. Незважаючи, що це оперета, дуети солістів, теситура, розгорнуті фінали, інколи навіть наближають виставу до опери. Було дуже цікаво працювати", — зазначає диригент-постановник з. д. м. України Ігор Ярошенко.

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Нова постановка Національної оперети зачаровує оригінальною сценографією, над якою працював художник-постановник з. д. м. України Олександр Білозуб. Він каже, що на створення образів його надихала красива музика Кальмана і романтична історія головних героїв.

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Ми всі у дитинстві дивилися індійські фільми й вірили, що теж колись побачимо цей незвичний таємничий світ. Тому було таке завдання – створити ілюзію чаруючого світу, в який вриваються фріки сучасності, які ламають нашу мрію, нищать усе на своєму шляху. Сучасне життя руйнує щирі почуття, любов, стосунки закоханих. Сподіваюся, що ми тільки доповнили музику геніального Кальмана, постаралися прочитати історію минулого по-сучасному і, як на мене, вийшло вдало", — говорить Олександр Білозуб.

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Пристрасна історія кохання індійського принца та артистки вар’єте спонукає замислитися, чи варта влада того, аби втратити своє кохання? Втім класична історія тепер заграла новими барвами.

Фото: Прес-служба Національної оперети України

Коли: 17 та 18 січня

Де: Національна оперета (вул. Велика Васильківська, 53/3)

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Фото: Прес-служба Національної оперети України

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