17 грудня в НАТО покажуть оперу-буф Ж. Оффенбаха "Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі"

Марія Шевчук Афіша 10:45, 15.12.2020

Герої та героїні оперет Жака Оффенбаха п’ють вино на очах у публіки, співають гімни трюфелям у шампанському, жартують, носять спокусливий одяг, дозволяють собі легкі непристойності. Одні хочуть полетіти на Місяць, щоб звільнитися від нудних буденних справ, інші – прагнуть до пекла, бо там весело… Зразковий сім’янин Жак Оффенбах в опері-буф "Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі" висміює обдурених чоловіків та оспівує жінок не надто суворих правил.

Отже, що ж можна пробачити жінці? І чи можна їй вірити, якщо навіть шлюбну ніч наречена проводить з іншим у замкненій кімнаті?! Тема любовних трикутників, коханців у шафі, жіночої логіки та меж чоловічої терплячості завжди викликала зацікавленість у публіки. А надто тепер, коли вистава йде у затишному фойє театру, глядачі сидять за столиками при свічках за келихом шампанського та цукерками і спостерігають за дійством, що розгортається на відстані витягнутої руки…

Коли: 17 грудня

Де: Національна оперета України (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 53/3)

Тривалість:

19:00 - 20:20

Квитки тут.

"Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі".
Національна оперета України
"Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі".
Національна оперета України
"Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі".
Національна оперета України
"Ключ на бруківці, або Пригоди весільної ночі".
Національна оперета України
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